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Ekonomi 'Duyum aldım' diyen Fatih Portakal en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı
Ekonomi

'Duyum aldım' diyen Fatih Portakal en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 17:12:00 -
'Duyum aldım' diyen Fatih Portakal en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı

Muhalif gazeteciler son dönemde emekli maaşlarına ilişkin aldıkları duyumları kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kez Gazeteci Fatih Portakal, bir duyum aldığını öne sürerek Temmuz zammının kaç para olacağını açıkladı.

Emeklinin 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 18,72 oranında maaş zammı kesinleşti. Son 2 aylık verinin de açıklanması ile zam belli olacak. Merkez Bankası’nın 6 aylık verilerine göre ise yüzde 25,46 beklentisi bulunuyor. Pek çok uzman isim ise yüzde 25 ile 30 arasında bir enflasyonun olacağı tahmin ediliyor.

Pek çok emekli ise maaşlarına Temmuz ayında ne oranda zam yapılacağını merak ediyor.

Bazı uzmanlar emeklilere yıl sonuna göre 15 bin TL veyahut 16 bin TL en düşük maaş formülü olacağı belirtiliyor. 

Portakal, enflasyon farkının yüzde 25 oranında olacağını aktarırken, “Bana gelen duyumlarda refah payı eklenmeyecek. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL veyahut 13 bin TL’ye maaşlar çıkacak” dedi.

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