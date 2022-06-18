  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Duygulandıran olay: Sınava giriş belgesini evde unuttu, yardımına polis koştu...
Yerel

Duygulandıran olay: Sınava giriş belgesini evde unuttu, yardımına polis koştu...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde YKS'ye giriş belgesini evde unutan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 13:25:00 -
Duygulandıran olay: Sınava giriş belgesini evde unuttu, yardımına polis koştu...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde YKS'ye giriş belgesini evde unutan öğrencinin yardımına polis ekipleri koştu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şehir genelinde öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sorunsuz bir şekilde yetişebilmesi için trafik tedbirlerini aldı. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde sınava girecek olan bir öğrenci giriş belgesini unutunca imdadına polis ekipleri yetişti. Ekipler, sınav giriş belgesini evde unutan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23