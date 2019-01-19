Duygulandıran müzeye 'Doğu Ekspresi' dopingi

Kars'ta literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen alanda kurulan interaktif özellikli Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni 2018 yılında, bir çoğu Doğu Ekspresi ile kente gelen turistlerden oluşan 80 bin 236 kişi ziyaret etti.

Osmanlı Devleti tarafından 18. yüzyılın başlarında doğu sınırlarının korunması için inşa edilen ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus General Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetlerinin 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla gece baskını yaptığı "Büyük Tabya"da 500 asker şehit edildi.

Süngü süngüye mücadelede teslim olmayan bir tabur askeri şehit edip tabyayı düşürerek bu tabyanın koruduğu Kars Kalesi'ni ele geçiren Rusların da 4 bin kayıp verdiği saldırılar sonrası yerli ve yabancı kayıtlara "Kanlı Tabya" olarak geçen ve bir süre önce müzeye dönüştürülen tarihi tabya, ziyaretçilerine duydu dolu anlar yaşatıyor.

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan tabyadaki Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde özellikle Sarıkamış Harekatı'nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçilerini duygulandırıyor.

Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran balmumu heykellerin yanı sıra girişindeki aynalar vasıtasıyla şehit askerlerin sonsuza kadar anılması amacıyla çarıkları üzerine konulan ışıklarla görsel oluşturulan müzeyi geçen yıl 80 bin 236 kişi ziyaret etti.

Süngü süngüye savaşta duvarların tamamı kanla kaplandı

Kars Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın Türkiye'de en çok tabyalara sahip il olduğunu söyledi.

Kanlı Tabya'nın 1824 yılında "Büyük tabya" olarak yapıldığını anlatan Doğanay, "Bir gece baskınında içerisinde bulunan tüm askerlerimiz şehit ediliyor, süngü süngüye o kadar yakın bir savaş oluyor ki duvarların tamamı kanla kaplanıyor, o günden sonra burası halk arasında 'Kanlı Tabya' olarak anılıyor." dedi.

Doğanay, Kanlı Tabya'nın müzeye dönüştürülme serüveni hakkında da bilgi vererek, şu bilgileri paylaştı:

"Kanlı Tabya'nın 2015 yılında yapılan fizibilite çalışmaları sonucu "tabyaları nasıl kurtarabiliriz" diye 'Bilimsel Danışma Kurulu' kurup Kars'ta gerçekleşen 3 savaşı bir tabyada nasıl anlatırız fikriyle yola çıktık. Kars tarihinde önem arz eden 3 savaşı burada en ince ayrıntısına kadar canladırmaya çalıştık. 4 yıl önce başlayan çalışmamız, Kasım 2017'de bitmiş oldu. Yaklaşık 12-13 aydır burada hizmet veriyoruz."

Tabyadaki müzenin bölgenin en çok ziyaret edilen müzesi olduğunu ifade eden Doğanay, "Burası bölgenin en gözde, en çok gezilen, dolaşılan, ilgi gören, duygulanılan ve turizme ivme kazandıran müzesi oldu. 2018 yılı itibarıyla müzemizi 80 bin 236 kişi ziyaret etti. Müzemizde Kars tarihine ışık tutan 3 savaşın bazı püf noktaları anlatılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Doğanay, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt genelinde yapılan 3 örnek projeden biri olan müzenin bölgede tek olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Müzemizin il, bölge, ülke turizmine de büyük değer kattığı inancındayız. Doğu Ekspresi ile yakaladığımız turizm zenginliği ve çeşitliliğini müzemizde noktalandırmaya çalışıyoruz. Müzemiz Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerimizin yüzde 80'ine yakınının uğrak noktası haline geldi. Doğu Ekspresi ile Kars'a gelenlerin büyük çoğunluğunu müzemizde ağırladık."