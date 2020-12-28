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Gündem Duvarı delip internet kafeye girdiler
Gündem

Duvarı delip internet kafeye girdiler

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye yan tarafındaki dükkandan açılan geçitle giren 31 kişiye ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:10:00 -
Duvarı delip internet kafeye girdiler

Polis ekipleri Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'taki bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, kepenkleri kapalı olan internet kafeden sesler gelmesi üzerine iş yerindekilerden kapıyı açmasını istedi.

Yan dükkandan gizli geçiş

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ısrarı üzerine kapıyı içeriden açan bir kişi, iş yerinde kimsenin olmadığını, kardeşleriyle sohbet ettiklerini söyledi.

İnternet kafeye giren polis ekipleri, içeride yaptığı incelemelerde su dolabının arkasındaki duvarın delinerek yan dükkandan geçiş yapıldığını tespit etti.

Kahvehane olarak işletilen yan dükkana geçen polis ekipleri, burada perde arkasında saklanan gençleri yakaladı.

"Neden masanın altında saklanıyorsun sorusuna 'ayakkabını bağlıyordum' yanıtı"

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada masa altında saklanan bir kişi ise ekiplerin dikkati sonucu saklandığı yerden çıkarıldı. Gazetecilerin, "Masanın altında neden saklanıyordun?" diye sorduğu genç, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.

31 kişiye ceza

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 31 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

Bu arada, polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve söz konusu kişileri yakalaması saniye saniye yansıdı.

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