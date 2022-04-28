Duvar nasıl silinir, duvar silme yöntemleri neler? Pratik Yöntemlerle duvar temizliği nasıl yapılır?

Temizliği en ince ayrıntısına kadar gerçekleştirmek isteyenler duvar nasıl silinir sorusunu yöneltir. Duvarların evlerin en çok temizlenmeye ihtiyacı olan yerleridir. Sürekli sigara dumanı, yemek kokusu ya da kalorifer isi gibi nedenler ile kirlenir. Özellikle de kış aylarında kaloriferlerin çalışmaya başlaması ile petekten duvara is yükselimi olur. Bu da duvarların kirli bir görüntüye ulaşmasına neden olur.

Duvarların temizliğe ihtiyaç duyduğu alanlardan biri de mutfaklardır. Mutfaklarda yapılan yemeklerin kokusu hep duvarlara siner. Bu da duvarların temizlenmesi ihtiyacını doğurur. Duvar temizlemek oldukça zahmetli bir iştir.

Bu işi daha kolay bir hale getirmek için mutlaka uygun yöntemler kullanmak gerekir. Size sunduğumuz duvar temizleme yöntemleri sayesinde de sorunsuz bir şekilde duvarları istediğiniz hale ulaştırabilirsiniz. Bu sayede yaşadığınız alanın tam anlamı ile temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Size sunduğumuz yöntemler ayrıca duvarın uzun bir süre tekrar kirlenmesini de önler.

Bulaşık Deterjanı İle Duvar Silme

Duvar silme yöntemleri arasında en fazla tercih edilenlerden biri bulaşık deterjanı kullanımıdır. Bir sprey şişesinin içerisine su ve bulaşık deterjanını ekleyin. Daha sonra temizlemek istediğiniz duvara bu karışımı uygulayın. Öncelikle karışımı duvarın üst kısımlarına sıkmanız önerilir. Daha sonra silme mop yardımı ile duvarı en üstten alta doğru temizleyin. Böylece duvardaki tüm kirler kısa süre içerisinde ortadan kalkar.

Buhar İle Duvar Silme

Sileceğiniz duvarın bulunduğu yere kaynar su bırakmak, temizlik anlamında size kolaylık sağlar. Hangi odanın duvarını silmek istiyorsanız öncelikle kapıları ve pencereleri kapatın. Daha sonra oda içerisine bir kova kaynar su bırakın. Bu sudan çıkan buhar, duvardaki kirleri yumuşatır. Bu da duvarı kolay temizlenebilir hale getirir.

Buhar ile duvar silme uygulamasında duvarı yumuşattıktan sonra mop yardımı ile tüm duvarı silebilirsiniz. Bu uygulama size duvar silme işleminde hız kazandırır. Hazırlayacağınız silme suyu ile zaten yumuşamış kirleri kolayca çıkarabilirsiniz.

Karbonat & Sirke

Pek çok kişi ev temizlerken aklına şu soruyu getirir: Duvar lekesi nasıl çıkar? Bu merak edilen sorunun yanıtı oldukça kolay!

Evde kolayca bulunan karbonat ve sirke duvar temizliği konusunda size yardım edecek.

Mikroplara yer vermeyen, lekeleri gideren, duvarda yeni bir görünüm oluşturan karbonat ve sirke karışımını hazırlamak için zahmete girmeyeceksiniz.

1 litre suyun içinde 1 çay bardağı sirke ve 1 paket karbonatı karıştırın.

Elde edilen suyun içine temizleme bezini batırıp çıkarın ve bezin sadece nemli kalmasını sağlayın.

Duvarda yer alan yağ, parmak izi, yemek kalıntısı ve kuruyan lekeleri bu karışımla kolayca temizlemiş olacaksınız.

Eğer haftalık ev temizliği yapıyorsanız mutlaka her hafta karbonatlı sirkeli suyu hazırlayın ve evdeki duvarları temizleyin.

Bu yöntem duvar kağıdı olan duvarlar için geçerli değildir. Sirke duvar kağının yapısını bozabileceği için önerilmemektedir.

Önerilen karışımı banyo, balkon ve oda duvarları temizliğinde deneyebilirsiniz.