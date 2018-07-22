THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Duvar inşaatında tarihi küpler ve insan iskeletleri bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde duvar inşaatı amacıyla yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen iki küp ve insan iskeletleri bulundu.

22 Temmuz 2018 Pazar 12:37
Duvar inşaatında tarihi küpler ve insan iskeletleri bulundu

Ağlasun Meslek Yüksekokulu'nun bir süre önce yağmur nedeniyle çöken duvarının yapımı için Ağlasun Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. İş makinesiyle duvar için temel kazısı yapıldığı sırada iki küp bulundu. İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine Ağlasun Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken durum Burdur Müze Müdürlüğü ve Sagalassos Antik Kenti kazı ekibine haber verildi. Küpü incelemek için gelen ekipler çevrede çalışma başlattı.

Burdur Müze Müdür vekili Yasemin Zenger, "Bunların saklama küpü olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. Kurtarma kazısı başlattık" dedi.

Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yapan Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Peter Talloen de bölgeye geldiklerini ve küçük bir kazı yapmaya karar verdiklerini anlattı. Kazı alanında saklamak amacıyla kullanıldığı tahmin edilen 2 adet küp bulunduğunu vurgulayan Talloen, "Hangi antik döneme ait olduğuna bakacağız. Büyük ihtimalle Bizans dönemine, yani MS 6- 7 yüzyıla ait eserler. Yanında da duvar kalıntıları bulduk. Ve ona bağlı sıkıştırılmış zemin toprak da var. İçinde malzeme var mı ona da bakacağız. Ağlasun'un tarihine bir katkısı var mı öğrenmeye çalışacağız" diye konuştu.

Burdur Müze Müdürlüğü yetkilileriyle Sagalassos kazı ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonunda küplerin birinin içinden kireç çıkarken, her iki küpün de o dönemde yaşayan insanların buğday, mısır ve şarap gibi maddeleri saklamakta kullandıkları tahmin ediliyor.

Diğer yandan biri küplerin yanında diğeri de arasında olmak üzere iki ayrı mezar kalıntısı da bulundu. Buradan insan iskeletlerine ait çeşitli parçalar çıkarıldı. Küpler ve kemik parçaları incelenmek üzere Ağlasun Sagalassos'taki kazı bölgesine götürüldü.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 12:37
  1. Burdur
  2. Duvar İnşaatı
  3. Tarihi kazı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından nasıl geçtin?
    1. Bu kadar da olmaz! Sınır kapısından..
    2. 3 iş adamının gasp ettikleri para..
    3. Didier Drogba önerdi! Galatasaray..
    4. THY'den önemli uyarı: Doğrudan silin!
    5. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar birlikte..
    6. İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar,..
    7. Yılanlar istila etti! Evlere..
    8. 'Erdoğan Makedonya’da aday olsa kazanır'
    9. İstanbullular bu haberi okumadan evden..
    10. Kuyuya düşen köpeği mahalleli kurtardı
    11. Minik Leyla cinayeti hakkında kan..
    12. Duvar inşaatında tarihi küpler ve..
    13. Şırnak'ta çocukların yüzü gülüyor:..
    14. Alpay Özalan: Kovuldum resmen!
    15. Görenlerin ağzı açık kaldı!
    16. Bu gurur Türkiye’nin
    17. Çocukluk hayaliydi, 60 yaşında..
    18. Başkan Erdoğan'dan Hatay kutlaması!
    19. Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı
    20. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 7..
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!