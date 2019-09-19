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Dut pekmezi nasıl yapılır? Dut pekmezi tarifi

Pekmez kışlık hazırlıklar içerisinde belki de en faydalısı ve lezzetli olanlarındandır. Her derde deva olarak bilinen dut pekmezinin faydaları arasında sayabileceğimiz çok sayıda şey vardır. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda her fırsatta dut pekmezinin tüketilmesi gerektiğini söylemiştir. Mevsimine göre toplanan, alınan meyvelerden pekmez yapmak ne kadar meşakkatli olsa da aynı zamanda hem sağlıklı hem lezzetli olur. Dut sağlığa birçok yönden faydası bulunan meyve. Özellik le dut pekmezinin de sağlığa önemli faydaları bulunuyor. Peki, dut pekmezi nasıl yapılır? İşte nefis dut pekmezi tarifi...

19 Eylül 2019 Perşembe 01:53
Dut pekmezi nasıl yapılır? Dut pekmezi tarifi

Pekmez kışlık hazırlıklar içerisinde belki de en faydalısı ve lezzetli olanlarındandır. Her derde deva olarak bilinen dut pekmezinin faydaları arasında sayabileceğimiz çok sayıda şey vardır. Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda her fırsatta dut pekmezinin tüketilmesi gerektiğini söylemiştir. Mevsimine göre toplanan, alınan meyvelerden pekmez yapmak ne kadar meşakkatli olsa da aynı zamanda hem sağlıklı hem lezzetli olur. Dut sağlığa birçok yönden faydası bulunan meyve. Özellik le dut pekmezinin de sağlığa önemli faydaları bulunuyor. Peki, dut pekmezi nasıl yapılır? İşte nefis dut pekmezi tarifi...

Dut pekmezi nasıl yapılır? 

Malzemeler

1 ölçü taze dut
1 ölçü su

Dut pekmezinin yapılışı

Dutun süzülmesi için basit bir düzenek kurulur. Temiz bir çuval, uygun bir kasnağa geçirilir. Kasnak iki adet sopayla desteklenerek bir sepetin üzerine konulur. Sepette yine aynı şekilde yükseltilir ve dut suyunun süzülmesi sağlanır.

Dut ve su pişirme kabına alınır. Altı yakılır ve kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladığında üzerine çıkan kefi alınır.

Dutun çiğ tadı gidip rengi kızarana kadar pişirilmeye devam edilir. (Yaklaşık 45 dakika. Ara sıra dutun tadına bakın. Şekerini tamamen suya verip tatsızlaşması lazım. Ama dutun tamamen dağılmasına da izin vermeyin. Çok aşırı karıştırmayın ki, suyu bulanık bir hal almasın)

Kaynayan dut ve su büyükçe bir süzeğe dökülür. Biz hazırladığımız düzeneğe döktük. Bu şekilde çok kolay oluyor.

Altına genişçe bir kap konur ve suyunun bu kaba süzülmesi sağlanır.

Süzeğin ağzını toparlayıp üzerine bir ağırlık koyun ki, dutun suyu iyice süzülsün.

Süzülen suyu yeniden tencereye alıp kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında, üzerine biriken köpükleri alın. 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin.
Daha sonra bu şırayı geniş ve yayvan kaplara paylaştırın. Bu kapların önceden az ıslatılmış kül ile ovulup sonra yıkanması ve kurulanması pekmezin ekşimemesi açısından çok önemlidir. Bu da anca köy veya bahçe ortamlarında mümkündür.

Kapları devamlı güneş gören bir yere koyarsanız olgunlaşması hızlanacaktır. Az güneş alan veya çok nemli ortamlarda pekmez geç olgunlaşabilir ve ekşime riski artar.
Ertesi gün kaplardaki şıra çekilip azalmaya başlar. Küçük kaplardaki şıralar büyük kaplara dökülerek toparlanır. En son bütün şıralar bir büyük kapta birleştirilir.

Keskin güneş altında pekmez 2 gün içerisinde olgunlaşır. Olgunlaşan pekmezin üzerinde sarı, köpüksü bir tabaka oluşur. Bu aşamadan sonra pekmezi, tülbentten veya sık tülden yapılmış bir süzekten süzülür. Şişe veya kavanozlara konularak saklanır.

NOT: Eğer kuru duttan pekmez yapma imkanınız varsa, 1 ölçü kuru duta, 2 ölçü su kullanmanız gerekir.

Pekmezin içine, hem olgunlaşma esnasında, hem de olgunlaştıktan sonra asla ıslak bir nesne değdirmeyin, yoksa pekmez ekşiyebilir.

Dut pekmezinin faydaları neler?

Kansızlığa iyi gelir.

Demir bakımından oldukça zengindir.

Kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengindir.

Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.

Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

Adet ağrılarını azaltır.

İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.

Kanın pıhtılaşmasını önler.

Uterus kaslarının sağlığını korur.

Kolesterolü dengeler.

Sinir sistemini güçlendirir.

Karaciğeri temizler.

Göğüs ağrılarını hafifletir.

Böbrekleri güçlendirir.

Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Enerji verir.

Bronşit ve astım için faydalıdır.

Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa fayda sağlar.

Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.

Gözün görme sistemine yarar sağlar.

Hafızayı güçlendirir.

Beyin için faydalıdır.

Ülsere karşı iyi gelir.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 01:58
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