Düşünsenize! İETT'yi yönetemeyenler ya SİHA'ların başına geçse?

Terör örgütü PKK'ya umut olan açıklamalar yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun geçtiğimiz günlerdeki SİHA ile ilgili skandal paylaşımını hatırlatan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, "İETT’yi yönetemeyenler SİHA’lara ne yapmaz?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu başkanlığında yönetime gelmesinin ardından ulaşım kaosunun yaşandığını belirten Çelik, İETT'nin yönetilememesinin CHP'nin SİHA'lara neler yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

Ersin Çelik'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Bayraktar İHA’larla ilgili bir çıkış yaptı geçtiğimiz günlerde. Parodi bir hesabın, “Bayraktar Siha üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Türkiye’nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi” paylaşımından yola çıkarak “Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız” açıklaması yaptı.

CHP’nin “HDP görüşlü” Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir gün Türkiye’nin Dışişleri Bakanı olur mu? Açıkçası olmaması için bir neden yok. Peki, Sezgin Tanrıkulu böyle bir çıkışı Deniz Baykal’ın yönettiği CHP’de yapabilir miydi? Yapamazdı, CHP’de bu kafada biri olmazdı. Parti içi zihniyet farkının göstergesi Sezgin Tanrıkulu işte. Atatürk dönemi CHP’si ile İsmet İnönü CHP’sine geçişin faturasını bu ülke 60 yıl boyunca ödedi.

Kılıçdaroğlu dönemi CHP’sinin neler yapabileceğini ise Sezgin Tanrıkulu deşifre etti. Kimse olmaz olmaz demesin. Ekrem İmamoğlu ismi ilk gündeme geldiğinde de İstanbul’un başına geçeceği ön görülmüyordu. Dahası İmamoğlu seçildikten sonra İstanbul’un bu günlerde yaşadığı sahipsizlik ve başıboşluk da beklenmiyordu.

Anahtar teslim alınan İstanbul’da son aylarda büyük bir ulaşım kaosu yaşanıyor. Sefer iptalleri, insan seline dönen duraklar, yolda kalan yolcuların isyanları, kapısı açık giden kırık dökük araçlar… Dahası şoförsüz metrobüsler kendi kendine hareket edip trafikte dehşet saçıyor artık.

Kontrolden çıkan İETT otobüsleri sokak aralarına dalıyor ve ancak 17 araca çarparak durabiliyor. Üç yıllık CHP yönetiminde İETT’de 432 bin arıza yaşanmış, 177 otobüs hurdaya ayrılmış.

Bu beceriksizlik, bu sorumsuzluk ve umursamazlık aynı zamanda geleceğe ışık tutmuyor mu?