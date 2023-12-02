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Sağlık Duştan sonra kaşınıyorsanız hemen doktora gidin! Durum acil olabilir
Sağlık

Duştan sonra kaşınıyorsanız hemen doktora gidin! Durum acil olabilir

Yeniakit Publisher
2023-12-02 12:45:00 -
Duştan sonra kaşınıyorsanız hemen doktora gidin! Durum acil olabilir

Kış mevsiminde daha sık rastlanılan uyuz hastalığına karşı uyarılarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Ali Yaşar, hastalığın oluşturduğu şikayetleri ve tedavi yöntemlerini anlattı. Yakın mesafe temaslarda hızlı bulaşma riski bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilmeleri çok önemlidir" dedi.

Kış mevsiminde daha sık rastlanılan uyuz hastalığına karşı uyarılarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Ali Yaşar, hastalığın oluşturduğu şikayetleri ve tedavi yöntemlerini anlattı. Yakın mesafe temaslarda hızlı bulaşma riski bulunduğunu ifade eden Yaşar, "Aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilmeleri çok önemlidir" dedi.

Kış mevsiminde artan vakalar sebebiyle açıklamalarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Ali Yaşar, hastalığın her yaş grubunda görülebileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Yaşar, “Uyuz hastalığı kaşıntılı, döküntülerle seyreden, bulaşıcı ve özellikle toplu yaşam alanlarında daha çok kış aylarında görülen parazitik bir hastalıktır. Etken Sarcoptes Scabiei Hominis adında bir parazittir. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla bulaşabilir. Temastan sonra 2 ile 6 hafta arasında semptomlar ortaya çıkabilir” dedi.

KAŞINTI DUŞTA DAHA ŞİDDETLENİYORSA DİKKAT!

Uyuz hastalığına maruz kalan kişilerin şikayetlerini sıralayan Uzm. Dr. Yaşar, şunları kaydetti: “Özellikle geceleri artan, sıcak banyo ve duş ile şiddetlenen kaşıntı en önemli klinik bulgusudur. El parmak araları, el bileğinin iç yüzü, koltuk altları, ayak bilekleri, ayaklar, kalçalar, kadınlarda göğüs uçları ve erkeklerde genital bölge kaşıntı ve döküntünün görülebileceği vücut bölgeleridir. En belirgin lezyonu parmaklar arasında çizgi halinde görülen, parazitin içinde yaşadığı, gri beyaz renkli, 1-10 mm uzunluğundaki tünel yapılarıdır. Bunun dışında deride küçük kabarıklıklar ve sertlikler, su toplamaları ve kepekli-kabuklu lezyonlar yapabilir.”

AYNI ORTAMI PAYLAŞANLAR DA TEDAVİ EDİLMELİ

Uyuzun tedavi sürecini anlatan Uzm. Dr. Yaşar, “Yerel tedavi ajanları kullanıldığında ilacın baş hariç vücudun her bölgesine uygulanması gereklidir. Tedavi 1 hafta ara ile iki kür şeklinde uygulanabilir. Kullanılan çamaşır ve çarşafların 60 derecede yıkanması ve ütülenmesi gereklidir. Yıkanamayacak eşyaların ağzı bağlı olan bir poşet içerisinde ortalama 5-7 gün saklanması yeterli olacaktır. Başarılı bir tedavi sonrasında dahi hastalık bulgularının 2-6 hafta kadar devam edebileceği unutulmamalıdır. Aynı yaşam ortamını paylaşan kişilerin eş zamanlı tedavi edilmeleri çok önemlidir” şeklinde konuştu.

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