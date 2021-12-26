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Spor Dusko Tosic'ten Beşiktaş itirafı
Spor

Dusko Tosic'ten Beşiktaş itirafı

Dusko Tosic, Beşiktaş'ın bu sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Pjanic transferinde yaşananları anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 00:26:00 -
Dusko Tosic'ten Beşiktaş itirafı

Sırp basınında Kurir gazetesine konuşan Tosic şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü"

"Kariyerimi resmen bitirmeden takım elbise giydim. Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum. Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü biliyorsunuz."

"Pjanic'i hatırladım hemen"

"İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyordum. Yabancı kontenjanı doluydu. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı."

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