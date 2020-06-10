  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti

Burdur’un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürünün üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 13 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:14:59 -
Düşen yıldırım 13 koyunu telef etti

Burdur’un Karamanlı ilçesinde yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürünün üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 13 koyun telef oldu.


Karamanlı’ya bağlı Manca köyünde çiftçilik yapan Mehmet Ali Ermumcu (61), köyün dağlık arazisinde koyunlarını otlatırken, bölgede gök gürültülü sağanak başladı. Bu sırada hayvanların bulunduğu yere yıldırım düştü. Yaklaşık 100 koyunun bulunduğu sürüde 13 koyun telef olurken çoban olayı yara almadan atlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı