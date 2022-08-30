Duşakabin temizliği nasıl yapılır? Hayat kurtaran pratik öneriler

Duşakabin Temizliği

Duşa kabinler son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Banyolarda oldukça kullanışlı olan duşa kabinler bilhassa plastik ve cam yüzeyler, su lekesi tutması ve bakteri üremesi bakımından da maalesef oldukça uygun ortamlardır.

Duşa kabinleri kullanımından belli bir süre geçtikten sonra kireç lekesi haline gelen su lekeleri bizi epey zorlar hale gelmektedir. Aynı zamanda duşa kabinler devamlı olarak kullanıldığı için suya ve neme maruz kalır. Duşa kabindeki cam yüzeyler, biriken lekelerden dolayı mat ve kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Duşa kabinin plastik bölümleri ise nemin etkisi ile adeta bir bakteri yuvasına dönüşür.

Uzun süre temizlik yapılmadığı durumlarda ise plastik bölümlerin sarardığı gözle çok rahat bir şekilde görülmektedir. Bu yüzden banyodaki cam duşa kabin temizliği, yıllar boyunca birçok insanın ortak problemi olmuştur ve gün geçtikçe duşa kabindeki lekeler birikiyor, lekeler biriktikçe de banyo temizliği daha da zor bir hal alıyor. Eğer duşa kabinin temizliği düzgün yapılmaz ise kullanım esnasında daha da fazla kirlenmesi söz konusudur. Sabun köpüğü duşa kabinde birikerek zaman içinde çok kötü görünüme neden olabilir. Pek çok ev sahibi bu konuda doğru temizleme yöntemini bilmediği için belirli bir noktadan sonra temizlemekten vazgeçer. Yöntemler Ortak bir bilgi olmayabilir, ancak etkin bir şekilde duşa kabin temizlemek için etkili birkaç yöntem vardır. Şimdi bu yöntemleri sizlere adım adım anlatacağız.

Kabartma Tozu (karbonat) ve Sirke yardımı İle Temizlemek

Temizleme işlemleri için evinizde bulunun ürünleri kullanmayı seviyorsanız, karbonatla sirke bu konuda oldukça etkili bir takım oluşturarak duşa kabin temizliği sırasında size oldukça iyi bir sonuç verecektir. Fiberglas (halk arasında plastik duşa kabin) yüzeylerini hazırlayacağınız bu karışım yardımı ile temizleyebilirsiniz.

Biraz kabartma tozu karışımıyla duşa kabinin yüzeylerini güzel bir şekilde temizleyerek inatçı sabun lekelerinden bu sayede kurtulun.

Kabartma tozuyla temizleme işleminiz bittikten sonra, bir miktar sirkeyle duşa kabinin yüzeylerini bir süre temizlemeye devam edin.

Bu işlemler sırasında Sirke kullanmak kir tabakası altındaki köpükleşmeyi almada size epey yardımcı olur.

Temizlik işlemlerinin sonrasında sirkeli kabartma tozu uygulanan duşa kabin yüzeyleri suyla güzel bir şekilde yıkanarak lekelerden ve bakterilerden arıtılmalıdır.

Alkol Yardımı ile Duşa kabin Temizliği

Duşa kabindeki fiberglas (plastik) yüzeyleri temizlemek için etkili olan, bazı evlerde bulunan bir diğer malzeme ise alkoldür.

Duşa kabindeki lekeli yüzeylerde oldukça etkili bir iş çıkaran alkol, temizleme işlemi için epey faydalı bir temizlik sağlıyor.

Duşa kabindeki Temizlik yapılacak yüzeye bir miktar alkol dökün. Leke gidinceye kadar bir fırça ile iyice fırçalayın.

Alkol temizleme işlemi için Son derece verimli bir maddedir. Alkol uygulanan bölgeyi su yardımı ile yıkayarak, alkolü duşa kabin yüzeyinden tamamen uzaklaştırmayı unutmayın.

Fırın Temizleyici ve Sihirli Silgi

Cam elyaf (fiberglas) muhafazasını temizlemenin alışıla gelmiş farklı bir yolu da bu işlem için fırın temizleyicisi kullanmaktır. Fırın Temizleyicisi içerisinde duşa kabin yüzeyindeki lekeleri ve bakterileri kaldırabilecek şekilde tasarlanmış bazı güçlü malzemeler bulunur.

Fırınların içerisindeki birikmiş yağ lekelerini ve yemek kalıntılarını temizlemek genellikle duşa kabin temizlemekten daha zordur. Bu tarz temizleyiciler, bu yüzden inatçı pisliklerle lekeleri çıkarma konusunda harikalar yaratırlar. Bu yüzden temizleme işlemi sırasında size son derece fayda sağlayacaktır.

Fırın temizleyicisini duşa kabinin yüzeyindeki kirlere püskürterek bir süre bekleyin. Bu işlemlerin ardından mağazalarda ticari olarak satılan sihirli temizlik silgilerinden birini kullanarak kalan leke ve kalıntıları çıkarın.

Burada uyguladığınız işlemler sonucunda duşa kabininiz inanılmaz derecede parlak fiberglas yüzeyiyle sonuçlanarak duşa kabin yüzeyi ilk aldığınız günkü gibi tertemiz olacaktır.

Duşa kabin Silikon Kararması Nasıl Temizlenir?

Duşa kabinde ki contaların kararmasını ve lekelenmesini önlenmek istiyorsanız, contaları sürekli temiz tutmak gerekir. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Bu sorunuzun cevabı aslında çok basittir. Çünkü sorunuzun çözümü evinizde sık sık kullandığınız bazı malzemelerde saklı.

Anlatacağımız yöntem oldukça basit fakat aynı derecede etkili olan bir yöntem. Evde yapabileceğiniz yöntem: limonla hidrojen peroksit yani hidrojenli suyun karışımı ile bu yöntemi uygulayabilir ve istediğiniz sonuçları kısa bir sürede elde edebilirsiniz.

Temizleme işlemi oldukça kolay. Sadece limonu ortadan keserek karartılmış kısımları dikkatli bir şekilde ovun.

Daha sonra duşa kabin yüzeyi, çoğu süpermarkette ya da eczanelerde kolayca bulunabilen hidrojen peroksitle (oksijenli su) silinerek duşa kabin yüzeyindeki problem çözülebilir.

Duşa kabindeki Buzlu Cam Temizliği

Buzlu camı olan duşa kabini tercih edenler gizliliklerini daha fazla garanti altına alırlar. Fakat buzlu cam üzerinde kalan su lekeleri gerçekten kötü bir görüntüye neden olur. Su lekelerini çıkarmakta evinizdeki camları temizlediğiniz yöntemle duşa kabin yüzeyini de temizleyebilirsiniz.

Ancak, duşa kabinde buzlu cam görünmemesine karşın, açık bir cam kadar temizlik gerektiğini unutmamanız gerekmektedir.

Buzlu camdaki iç kısım normal bir cam yüzeyi kadar pürüzsüz olduğu için, buzlu camların iç kısmını normal camlarınızda kullandığınız yöntemlerle temizleyebilirsiniz. Bu işlem için cam temizleyicisi ya da duşa kabin temizleyici sprey de kullanabilirsiniz.

Duşa kabin Duş Teknesi Nasıl Temizlenir?

Duşa kabinler neme maruz kaldıklarından duşa kabinin parçaları da kullanıldıkça leke ve bakteri yuvası olabiliyor. Bir süre kullandıktan sonra duş teknesi de uygun bir temizliğe ihtiyaç duymaktadır.

Duş teknesi temizliği için evde oluşturulabilecek karışımlardan bir tanesi de beyaz sirke ve limon suyundan oluşmaktadır. Bir kaba bir miktar beyaz sirke ve limon suyunu koyun, karıştırın. Oluşturduğunuz bu karışım, özellikle kireç taşı lekelerini gidermeye gelince oldukça iyi olan, olağanüstü asit özellikleriyle de çok iyi bir temizleyici olarak kullanılmaktadır.

Hazırlamış olduğunuz karışımın daha etkili olabilmesi için içerisine birkaç damla bulaşık yıkama deterjanı da eklemenizi tavsiye ederiz.

Seramik duş teknelerini temizlemekte ise diğer bir seçenek ponza taşıdır. Ponza taşı, kiri ve pası gidermekte fırça gibi kullanılabilir. Ponza taşı ayrıca ayak ya da sünger taşı adıyla da yaygın olarak bilinmektedir.

Uyarılar

Bu işlemler sırasında Elektrik süpürgesi kullanmamaya özen gösterin. Bazı durumlarda metal parçaları duşa kabine zarar verebilir. Bu yüzden bu işlemler sırasında süpürgeyi kullanmamak daha iyidir.

Temizlik işlemleri sırasında Temizlik süngerin aşındırıcı yüzeyini yalnızca seramiklerde kullandığınızdan emin olun.

İhtiyacınız Olabilecek Malzemeler

Kabartma tozu ( karbonat )

Sirke (elma ya da üzüm)

Alkol

Fırın temizleyici

Limon suyu

Hidrojen peroksit ( oksijenli su )