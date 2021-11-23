Duryan (Durian) nedir? Faydaları nelerdir?

Duryan meyvesi lezzetinden daha çok kötü kokusuyla biliniyor. İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir. Yüksek miktarda antioksidan ve C vitamini içerir. B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.

Duryan meyvesi faydaları

Vücut direncini arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enerji yeniler ve anında vücudu canlandırır.

Kolay sindirilebilir; yumuşak eti doymuş yağ ve kolestrol içermez.

Kan bacınsı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.

Ayrıca içeriğinde zengin miktarda, manganez, bakır, demir ve magnezyum gibi mineraller de bulunmaktadır. Manganez antioksidan özelliği ile enzimlerde hücrelerinin üretiminde ve demir kırmızı kan hücresi oluşumu için gereklidir. 100 gram durian meyvesi 153 kalori enerji verir.