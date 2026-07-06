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Gündem Duruşması ertelenen Ekrem, yargıyı Batı’ya şikayet etti! Eğitimde diplomasız, çarpıtmada diplomat!
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Duruşması ertelenen Ekrem, yargıyı Batı’ya şikayet etti! Eğitimde diplomasız, çarpıtmada diplomat!

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Duruşması ertelenen Ekrem, yargıyı Batı’ya şikayet etti! Eğitimde diplomasız, çarpıtmada diplomat!

3 ayrı suçtan hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu'nun casusluk davasında tutukluluğunun sürmesi talep edilirken, sahte diploma suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davası ise 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu'nun, “yolsuzluk” ve “çıkar amaçlı suç örgütü” davası ise devam ediyor. Yabancı ülkelerden temsilcilerin de izlediği duruşmada İmamoğlu, savunma yapması gereken süreyi Türk yargısını duruşmayı izleyen Batı'lılara şikayet etmeye harcadı.

Yolsuzluk, rüşvet, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, diploma sahtekarlığı ve casusluk suçlamalarından hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu, yabancı ülke temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada, hakkındaki davaların siyasi olduğunu iddia ederek hukuk sisteminin siyasi bir araç olarak kullanıldığını savundu.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle  "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın 5. duruşması gerçekleşti.

YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLERİ DE İZLEDİ

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu İmamoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, bazı milletvekilleri, CHP'nin bazı yöneticileri, yabancı ülkelerden temsilciler ve çok sayıda izleyici yer aldı.

Hakim, diplomaya ilişkin 5. İdare Mahkemesi'nin kararının dosyaya geldiğini belirterek, söz konusu kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmedildiğini kaydetti.

20 DAVA İÇİN PİŞKİN SAVUNMA

Duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun savunması da alındı. Kendisine yönelik açılan davaların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen pişkin İmamoğlu, "Hepsine birden ‘İmamoğlu davaları’ da denebilir, ‘demokrasi mücadelesi davaları’ da denebilir. 1,5 yılda icat edilen, hatta uydurulan 20, belki 20'nin üzeri davaya muhatabım. Sadece ceza davası şeklinde tariflenen davalarım 15 adet oldu" diyerek hukuk sisteminin siyasi bir araç olarak kullanıldığını ileri sürdü.

İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından, mahkeme başkanı davayı 25 Aralık'a ertelendi.

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Yorumlar

resat

hep şikeyetlerinizi sunduğunuz batılılar, sizin neyiniz olur ? dostunuzmu?ama kitaplarda onlarla savaşmışsınız onları kovup bu devleti kurmuşsunuz ,, efendinizmi? bu ülkeyi bu milleti kulluktan ,kurtarıp bağımsız hale siz getirmişsiniz ya ,efendisi olmak yakışırmı size,, ortağınızmı? hani hakimiyet kayıtsız şarsız milletindi,, sizi iktidar yapan ve hep iktidarda kalmanızı temin edenlermi? hani siz demokrasiyle bu milleti devleti tanıştıranlardınız , siyasetçi sırtını millete dayardı,çare sandıktı,, sahiden bu batıyla alakanız ,münasebetiniz nedir sizin şunu bir açıkça ,mertçe söyleyinde bilelim ,yoksa siz bu ülkeyi silahla işgal edememiş batının , taşeronumusunuz ,
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