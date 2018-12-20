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Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar birbirini bıçakladı

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda taraflar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada duruşma salonu, kan gölüne döndü.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:02
Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar birbirini bıçakladı

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda taraflar arasında kavga meydana geldi. Birbirlerini yaralayan kişilerden birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olayda, 6-7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ankara Barosu'na üye bir avukat "Duruşma salonunun içi kan gölü gibiydi" dedi.

Edinilen bilgilere göre olay bu sabah saat 11:10 sıralarında yaşandı. Duruşma için salonda bulunan taraflar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada bir süre Sonra bıçak ve sopa kullanılamaya başlandı.

Yüzü kan içindeydi

Olayda 5-6 kişi yaralandı. Görgü tanığı bir avukat, yaralılardan birinin yüzünün kanlar içinde kaldığını söyledi.

Olay sonrası, başka bir duruşmaya devam edilirken, delil tespiti için yerlerdeki kanların temizlenmediği anlaşıldı.

Elinde 30 cm'lik sopa vardı

Kavgaya önce güvelik görevlileri daha Sonra polisler müdahale etti. Mahkeme başkanının talimatı ile kavgaya karışan kişiler adliyenin nezarethanesine götürüldü.

Bir görgü tanığı "Polisin götürdüğü ve kavgaya karışan kişilerden birinin elinde 30 santimetre uzunluğunda sopa gördüm" dedi.

Mahkeme başkanı polislere tepki gösterdi

Yaralılar için adliyeye 3-4 ambulans sevk edildi. Konuya yakın bir başka kaynak ise, mahkeme başkanının polislere yönelik "Bu sopalar, silahlar adliyeye nasıl giriyor" şeklinde serzenişte bulunduğunu kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:02
  1. Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi
  2. bıçaklı kvga
  3. duruşma salonu kan gölüne döndü
  4. yaralılar var

YORUM YAZ

  • Doğrucu DavidDoğrucu David30 dk önce
    Polisi sindir, etkisizleştir. Sen benim kim olduğumu biliyormusun tehditlerinde bir başına bırak. Sonra da nerde bu polis!Adliyeye şüphelileri çıkarıyoruz. Savcı-hakim uluorta polis fırçalıyor. Tam bir mazlum sendromu! Daha o şüphelinin önü alınır mı?
  • bozerenbozeren31 dk önce
    memlekette hukuk sisteminin çökmüş olduğunun işaretidir bu. acilen buna önlem alınmalıdır. aksi takdirde çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor demektir.
  • nurnur40 dk önce
    mahkeme salonuna bu aletler nasıl giriyorinsanlar sıkı aramadan geçerek içeri alınıyor bıçağın yada sopanın girmesi mümkün görünmüyor

Günün Özeti

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