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Siyaset Durun siz kardeşsiniz! CHP ve DEM Esenyurt’ta birbirine girdi
Siyaset

Durun siz kardeşsiniz! CHP ve DEM Esenyurt’ta birbirine girdi

Yeniakit Publisher
2024-04-05 19:01:00 -
Durun siz kardeşsiniz! CHP ve DEM Esenyurt’ta birbirine girdi

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında Kandil uzlaşısının yapıldığı Esenyurt'ta, yeni Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır" diyerek eski yönetimin kasıtlı bir şekilde kasayı boşalttığını belirtti.

CHP ile DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' sağladığı ve zafer elde edilmesinin ardından terör örgütü yandaşlarının sokaklara dökülerek ortalığı yakıp yıktığı Esenyurt'ta, belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, iki parti arasında krize neden olacak sözler sarf etti.

Devir-teslim töreninde eski Başkan Kemal Deniz Bozkurt ile basın mensuplarına mutluluk pozları saçan yeni Başkan Ahmet Özer, eski yönetimin kasıtlı olarak kasayı boşalttığını ve bunun yeni yönetimi zor sokmak için atılmış adım olduğunu belirtti.

"Etik olmayan bir şekilde işe alımlar başlatmışlar"

Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime sert sözlerle yüklendi:

Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir.
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"Kasıtlı bir durum"

Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz “kimsenin ekmeği ile oynamayacağız” sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir.

"Yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır"

Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurtumuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır.

Öte yandan Ahmet Özer, dünkü devir teslim töreni sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a, bugüne kadar Esenyurt’a olan katkıları için teşekkür ediyorum." demişti.

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