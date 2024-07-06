Dursun Özbek'ten şok açıklama! : Ceza alabiliriz

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istemek amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan genel kurulda dikkat çeken açıklamalara imza atan Dursun Özbek, UEFA ile ilgili de muhtemel tehlikeden bahsetti.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Değerli Galatasaraylılar, bugün olağanüstü Genel Kurul toplantımızda bizlerle olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bugün ki toplantımızın gündemine geçmeden son gelişmeler hakkında size bilgi aktarmak istiyorum. Yeni sezon için transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız Galatasaray'ın çıkarlarını korumak ve 1 lirasının bile boşa harcanmamasını sağlamaktır.

MİLLİ TAKIM'A DESTEK

"Bu akşam çok önemli bir maç var. Milli takımımız yarı final için Hollanda ile oynayacak. Galatasaray'ın verdiği katkının orada ne kadar büyük olduğunu hepimiz izliyoruz. İnşallah maçı alacaklar."

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"BORÇ SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ"

"Seçim sürecinde size yapmak istediklerimizi anlatmaya çalıştık. Bugün bu hedefe ulaşmak için sizden yetki istiyoruz. Amacımız hiçbir üyenin kafasında soru işareti bırakmamak. Almak istediğimiz yetkilerle temel amacımız Galatasaray'ın güçlü bir mali yapıyla rekabet ettiği her branşta başarıya ulaşmak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıp güçlü bir finansman yapısı oluşturmak istiyoruz. Yıllardan beri yaşadığımız borç sorununu çözmek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz."

"Galatasaray Adası, 1957'den beri bir imar planı yapılmamış, yasal hale gelmesi ihmal edilmişti. 2022 yılındaki seçimlerden sonra göreve geldiğimiz ilk gün adanın tadilatını yaptık ve sizlerin hizmetine sunduk. Yapılan bu çalışmanın finansmanını da yönetimimiz üstlendi. Ada, iki fazdan oluşuyor. Adanın birinci kısmını hizmete açtık. Galatasaray Adası, Galatasaray'ın malıdır. Milli Emlak'a ait olan kısmı da Galatasaray'a kazandırdık."

FLORYA PROJESİ

"Florya projesinin mazisi çok eskiye kadar gidiyor. Sadece sahip olduğumuz 22 dönümün satın alması değil, bizim dönemimizde alınan 41 dönümlük kısmı dahi çok önceden planlanmış. Dün bir yerde Faruk başkanı görmüştüm, onunla konuştum. O anlattı bu genel kurul ve Florya projesi gündeme gelince bana dedi ki; "Dursun Başkan seni tebrik ediyorum, bu 41 dönüm arsa var ya, benim dönemim de o kadar uğraştık ki burayı almak için başaramadık. Benden sonra rahmetli Özhan başkanımız çok uğraştı o da alamadı." Bugüne kadar gelen bütün başkanlar satın alınmasının Galatasaray için faydalı olacağını düşünmüş. Onun için ben ve arkadaşlarımın çalışmaları sonucunda biz bu 41 dönümlük arsanın tapusunu mülkiyetimiz olarak Galatasaray'a kazandırdık.

Peki bu arsayı nasıl satın aldık? Yaklaşık 1 milyar 85 milyon TL. Ziraat Bankası'ndan kredi aldık, 1 milyar 85 milyon lira kredi aldık. Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılandırma anlaşması çerçevesinde borçlanma yasağı var. Borçlanamaz hiçbir şekilde. Bu bir şekilde aşıldı yalnız kefalet imzası istediler. Bir saniye düşünmedim, bir saniye düşünmedim. Şahsi kefaletimi vermek suretiyle Galatasaray'a aldığımızı bu finansmanı sağladık ve 41 dönümlük Florya arsasını Galatasaray'a kazandırdık. Kişisel kefaletimizle alınan bu kredi. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden gelirle de kısa sürede kapattık. Ancak Divan'da da genelde soruluyor. Yeri gelmişken ifade etmek lazım. Yeni bir arsa satın almış olmamıza rağmen yapılandırma anlaşmasının 15-9. maddesi gereği Galatasaray'ın elde ettiği her gayrimenküle Bankalar Birliği konsorsiyumu ipotek koyuyor. Bu manada arsanın üzerine 14 milyar liralık bir ipotek hala devam etmektedir."

"UEFA'DAN CEZA ALABİLİRİZ"

"UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. Bunu derhal düzelt diyorlar bize. Negatif öz sermayeyi düzeltmenin yolu da yapamazsak zaten büyük bir ihtimalle cezaya muhatap olacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor çok detay veremiyorum.

Ama ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki bunlardan hepsinden daha önemlisi şu; biz öyle bir kültürden geliyoruz ki öyle bir düşünce geleneğinden geliyoruz ki hiçbir zaman esareti pranga altında olmamayı kabul etmemiş bir kulübüz. Bankalar Birliği anlaşması şu anda bir prangadır. Eğer bu prangayla yaşamak istiyorsanız bu hesabı kapatmayın, ben bir Galatasaraylı olarak bundan çıkmak istiyorum."

"YETKİ İSTEYECEK"

"Kulüp yönetimi, genel kurul üyelerinden; Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz'da inşaatı devam eden yeni kamp tesisleri, Büyükçekmece arazisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış Tesisleri, Burhan Felek Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri, Beyoğlu Hasnun Galip Binası ve Küçükçekmece kürek tesislerinde faaliyetlerin yürütülmesi, ilgili hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi bakımından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar yetki verilmesini isteyecek."