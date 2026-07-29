Dursun Özbek’in transfer planı ortaya çıktı!

Transferde temkinli ilerleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in yol haritası netleşti. Sarı-kırmızılıların listesinde 7 yıldız futbolcu yer alırken, yönetimin bu isimlerden en az ikisini kadroya katmayı hedeflediği öne sürüldü.

Galatasaray, şu ana kadar transferde sadece 1 isimle anlaştı. Lesley Ugochukwu’yu kadrosuna katan Cimbom, ezeli rakiplerinin aksine transferde sessiz kaldı. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek’in planı ise ortaya çıktı. BeIN Sports’un haberine göre, yedek santrfor arayışlarını da sürdüren transfer komitesi, bu doğrultuda geniş bir transfer havuzu oluşturdu.

HÜCUMA DÜNYA YILDIZLARI

Lucas Stassin, Bruno Fernandes, Jamal Musiala, Can Uzun ve Julio Enciso gibi yıldız isimler Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Haberde sarı-kırmızılıların bu isimlerde birini kadrosuna katmak istediği belirtildi.

KANAT VE ORTA SAHA PLANI

Hücum hattının yanı sıra sol kanat ve orta saha bölgelerine de takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Transfer listesinde genç yetenek Mathys Tel ile birlikte orta sahanın dinamizmini artıracak Reijnders gibi isimlerin de bulunduğu kaydediliyor. Öte yandan transfer döneminin sonuna doğru gerekli görüldüğü takdirde savunmaya da takviye yapılacağı iddia edildi.