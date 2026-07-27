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Gündem Ankara'da ahlaksızlığa geçit yok! Çok sayıda gözaltı
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Ankara'da ahlaksızlığa geçit yok! Çok sayıda gözaltı

Yeniakit Publisher
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Ankara'da ahlaksızlığa geçit yok! Çok sayıda gözaltı

Her bir karış toprağı şehit kanıyla sulanan Anadolu topraklarında ahlaksızlığa geçit yok. Son olarak başkent Ankara'da bir eğlence mekanına yönelik soruşturmada 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara'da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında cinsel amaçlı eğlenceler düzenlendiği ve müstehcen eylemler gerçekleştirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahiplerinin beyanları, açık kaynak araştırmaları ile işletmenin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği, müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25/07/2026 tarihinde söz konusu işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, TCK'nin 226/2 ve 227/2. maddelerinde düzenlenen suçlardan tutuklanmaları talebiyle 27/07/2026 tarihinde nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir."

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