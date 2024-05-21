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Spor Dursun Özbek abartınca Erden Timur sözünü kesti!
Spor

Dursun Özbek abartınca Erden Timur sözünü kesti!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 15:59:00 -

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki sözlerine Erden Timur müdahale etti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından statta yaşananların yankıları sürüyor.

Galatasaray Başkan Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, Fenerbahçe Ali Koç'un RAMS Park'a gelmesi ve yaşananlarla ilgili düzenlediği basın toplantısı şaşırtan bir ana sahne oldu.

Özbek, Türkiye Futbol Federasyonunda yaşandığını iddia ettiği bir toplantıda Koç'un Timur'a "Seni mahvedeceğim. Koç ailesini tanımıyorsun. Ticaret hayatını bitireceğim. Gece uyku uyuyamayacaksın." dediğini iddia etti.

Araya giren Timur "O kısımları demedi başkanım" diyerek başkanı düzeltti ve Koç'a gereksiz tepki gösterilmesine de mani olmuş oldu.

Ardından Timur'un sağ tarafa bakarak yaptığı el hareketi sosyal medyada oldukça tartışıldı.
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