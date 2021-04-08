Durmuş Yılmaz sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz trafik kazası geçirdi!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşinin içinde bulunduğu makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durmuş Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Durmuş Yılmaz kimdir?

Durmuş Yılmaz 1947 tarihinde Karacaömerli, Eşme’de dünyaya geldi. Uşak'ın Eşme ilçesinin Karacaömerli köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. Lise eğitimini Ankara Tapu ve Kadastro meslek lisesinde tamamladı. Muğla'da Harita ve Kadastro teknisyeni olarak çalışırken Muğla Turgutreis lisesinden normal lise diploması aldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3 sene Hukuk öğrenimini gördü. 1970 yılında Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Devlet Bursu sınavını kazanarak İngiltere'ye Ticaret Bakanlığı adına iktisat öğrenimini için gönderildi. City University of London'da ekonomi dalında lisans, University College, University of London'da lisans üstü eğitim gördü.

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Dış Borç Erteleme, Döviz Kurları ve Döviz Rezerv Yönetimi alanlarında çalıştı. 1993 yılında Döviz İşlemleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1995 yılında Bankalararası Para Piyasası Müdürü, 1996 yılında Ödemeler Dengesi Müdürü, 1997 yılında Döviz Risk Yönetimi, Krediler, Döviz ve Efektif Piyasaları ile Açık Piyasa İşlemlerinden sorumlu Piyasalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2002 yılında İşçi Dövizleri Genel Müdürü oldu. 7 Nisan 2003 tarihinde yapılan Banka Genel Kurulunda Banka Meclisi üyeliğine seçildi ve Mayıs 2003 - Nisan 2006 tarihleri arasında bu görevi sürdürdü.

18 Nisan 2006 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atandı. 2009 yılında Euromoney dergisi tarafından "Yılın Merkez Bankası Başkanı" seçildi. Bu görevini, görev süresinin bittiği 13 Nisan 2011 tarihine kadar sürdürdü. Nisan 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi başdanışmanlığı görevine atandı.

7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı oldu ve seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde tekrar MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. Durmuş Yılmaz, Düriye Hanım ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Durmuş Yılmaz 27. dönem İYİ Parti Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi.