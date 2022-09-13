  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi
Yerel

Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:12:00 -
Durdurulan araçta silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 2 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 3 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 105 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23