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Yerel 'Dur' ikazına uymayan sürücüye 54 bin TL ceza
Yerel

'Dur' ikazına uymayan sürücüye 54 bin TL ceza

Yeniakit Publisher
2024-04-11 10:08:00 -
'Dur' ikazına uymayan sürücüye 54 bin TL ceza

Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin alkollü sürücüsü, yaşanan takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 54 bin 562 TL para cezası uygulandı.

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, saat 23.00 sıralarında M.K.'nın kullandığı 38 GF 059 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

Yaklaşık 15 dakika süren takip sonucu otomobil, Anbar Mahallesi 3018 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde durduruldu.

Yakalanan sürücü M.K.'nın yapılan kontrolünde alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 'alkollü araç kullanmak', 'polisin dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 54 bin 562 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan takip sırasında alkollü sürücünün otomobiliyle, park halindeki bir otomobile çarparak zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.




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