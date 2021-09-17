'Dur' ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.
Hatay’da dur ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı. Olayda 3 polis ve 1 vatandaş yaralandı.
Antakya ilçesinde saat 21.00 sularında meydana gelen olayda, Şükrü Balcı Caddesi’nde asayiş uygulaması yapan polisler şüpheli gördükleri aracı durdurmak istedi. Araç içerisinde bulunan şahıslar polise ateşle karşılık verdi.
3'ü polis 4 kişi yaralandı
Kaçan zanlılar kovalama boyunca pompalı tüfekle ateş ederek 3 polisin 1 vatandaşın yaralanmasına sebep oldu.
Polisin kovalama sonucunda aracı Antakya Reyhanlı karayolunda boş araziye bırakarak kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.