  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'da 'darbe' sesleri... Macron'a muhtıra! Genelkurmay Başkanından flaş açıklama

Artık her yıl Kovid-19 aşısı mı yaptırılacak? Aşıyı bulan isim açıkladı

Bitcoin olmasaydı altın fiyatları ne olurdu? Şaşkına çeviren rakamı açıkladılar

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Bomba etkisi yaptı! İşte Erdoğan'ın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı

Türkiye'nin ilk tam kapanmasını dünya böyle gördü

İşyerlerinden alınan belgeler 2 Mayıs’a kadar geçerli! Sokak muafiyeti için belge artık e-devlet’ten alınacak

Tam kapanma başladı! "Cuma namazı kılınacak mı?" sorusunun cevabı belli oldu

Coşkun Başbuğ bölge ismi verdi! "Buraya operasyon sonlarını getirir"

Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor!
Gündem Dünyayı sarsan açıklama! 'Rusya bu yaz saldıracak'
Gündem

Dünyayı sarsan açıklama! 'Rusya bu yaz saldıracak'

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin konuşan Amerikalı general Ben Hodges, "Rusya'nın sınırdan çekilme kararını bir masal. Moskova yazın Ukrayna'ya saldırabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 13:47:00 -
Dünyayı sarsan açıklama! 'Rusya bu yaz saldıracak'

Amerika'nın eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Ukrayna-Rusya gerilimini CNN Türk'e değerlendirdi. Hodges, Rusya'nın yaz aylarında Ukrayna'ya saldırabileceğini söyledi.

- Rusya Kırım'da elektronik harp ve SİHA savunma kapasitesini artıyor. Bunun Ukrayna'nın TB2 Bayraktarlara sahip olmasıyla alakası var mı?

"Direkt bağlantılı mıdır bilemem ama Türkiye ve Ukrayna'nın savunma alanında teknoloji geliştirmek için birlikte çalışması çok önemli. İki ülkenin de savunma sanayileri teknoloji uzmanlıklarıyla tanınıyor. Bölgedeki güvenlik ihtiyaçları da bu SİHA'ları gerekli kılıyor."

- Ukrayna-Rusya sınırında bir gerilim var bildiğiniz gibi. Rusya askerlerini sınırdan çektiğini, ancak askeri teçhizatlarını çekmediğini açıkladı. Bu hamleyi nasıl yorumlarsınız?

"Savunma bakanı Şoygu'nun açıklamasını dikkat dağıtmak için ortaya atılmış bir "masal" olarak görüyorum. Teçhizat ve lojistik altyapı hala orada. Daha da önemlisi Rusya’nın Karadeniz donanmasının artan varlığı ve baskısı endişe verici. Kerç Boğazı hala kapalı. Rusya, Azak Denizi'ne uluslararası giriş-çıkışı hala engelliyor. Bu hamle dikkati dağıtıp sözde krizin bittiği izlenimini vermek için yapıldı. Bence bu bir mola ve yazın daha fazla hareketlilik göreceğiz."

- Peki Rusya neden sınıra on binlerce asker yığdı ve bir anda geri çekmeye başladı? Kırım'da bir içme suyu kıtlığı olduğunu biliyoruz. Gövde gösterisi yaparak Ukrayna’dan taviz almaya çalışıyor olabilirler mi?

"3 şeyi hesaba katmalıyız. Öncelikle bu süreç 2008'de Rusya'nın Gürcistan'ı işgal etmesiyle başladı ve hala devam ediyor. Batı'nın buna sessiz kaldığını gördüler. Esad rejiminin Başkan Obama'nın 2013'te koyduğu kırmızı çizgileri aşmasına ses çıkartmadığını gördüler. Üstüne 2014'te Ukrayna'yı istila ettiklerinde yaptırım dışında bir karşı hamle görmediler. Bu da bu krizdeki son gelişme diyebiliriz. İkinci olarak, "ani tatbikat" kisvesi altında yapılan askeri yığınağın amacı Cumhurbaşkanı Zelensky'e gözdağı vermek. Ayrıca batıya Rusya'nın istediği her şeyi yapabileceğini kanıtlamak. Çünkü karşılık vermeyeceğimizden eminler. Üçüncü olarak su krizinden bahsettin. Bence bu bir bahane. Krizin olduğu inkar edilemez ama bunun sebebi Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesi. Rusların her zaman yaptıkları gibi bunu bahane olarak kullanıp, yazın Ukrayna'ya yönelik bir harekat düzenleyeceğini düşünüyorum." 

- Peki Karadeniz'de ne olacak? Rus askerler sınırdan çekiliyor ama Rus donanmasının varlığının daha da arttığını söylediniz. Karadeniz'de gerilim sürecek mi?

"Tabii ki. Şunu unutmayalım, bu yeni bir çatışma değil. Bu yılın başından beri ateşkes olmasına rağmen 25 Ukraynalı asker öldürüldü. Kremlin istediği de bu. "Yaşananlar tatbikattan ibaret", "her şey sakin" diye düşünelim istiyorlar ama öyle değil. Batı'nın dikkatinin nasıl kolay dağıldığını biliyorlar. Karadeniz'e gereken önemi vermediğimizin farkındalar. Umarım bu durum değişir. Rus savunma bakanının açıklamasına bakarak, Karadeniz donanmasının sonbahara kadar aynı tutumu sürdüreceğini söyleyebilirim."

- Ukrayna ve NATO ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? NATO'nun bu gerilimdeki rolü ne olmalı? Ukrayna NATO'ya hemen katılır mı? Sizce şu anki lojistik ve askeri teçhizat desteği yeterli mi? Rusya'nın bölgede daha fazla ilerlememesi için ne yapılmalı?

"Öncelikle NATO ve ABD Büyük Karadeniz bölgesi için bir strateji geliştirmeli. Karadeniz haritanın ortasına konmalı, alt köşesine değil. Ancak bu sayede bölgenin ekonomik ve askeri önemini idrak edebiliriz. O zaman Türkiye'nin buradaki önemi de daha belirgin hale gelecektir. Yalnızca Boğazlar yüzünden değil, aynı zamanda bölgedeki etkisi yüzünden. Güney Kafkaslar ve Ukrayna'nın da önemi ortaya çıkacak. Rusya'nın Ukrayna topraklarını nasıl gasp ettiği anlaşılacak. İlk adım strateji geliştirmek. Daha sonra uygun politikalar yürütülebilir."

Kaynak: CNN Türk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
1100 lira nakdi yardım desteği başvurusu nereden yapılacak? 1100 TL yardım parası başvuru e devlet
Ekonomi

1100 lira nakdi yardım desteği başvurusu nereden yapılacak? 1100 TL yardım parası başvuru e devlet

Nakdi yardım 1100 TL maaş müjdesi. Pandemi sosyal destek 1100 TL nakdi ücret destek ödemesine ilişkin son dakika müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğ..
Artık her yıl Kovid-19 aşısı mı yaptırılacak? Aşıyı bulan isim açıkladı
Korona Virüs

Artık her yıl Kovid-19 aşısı mı yaptırılacak? Aşıyı bulan isim açıkladı

BioNTech’in kurucu ortağı ve tıp direktörü Dr. Özlem Türeci koronavirüs ve bundan sonraki süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Murat Bardakçı 1915 olayları hakkındaki tek ses kaydını paylaştı
Gündem

Murat Bardakçı 1915 olayları hakkındaki tek ses kaydını paylaştı

Tarihçi yazar Murat Bardakçı Ermeni tehcirinin mimarı Sadrazam Talât Paşa’nın eşi Hayriye Talât Hanım'la yaptığı mülâkatın ses kaydını payla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay