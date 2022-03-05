Dünyayı sallayan görüntü! Ukrayna ordusundaki Putin
Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde devam ederken, başkent Kiev'den gelen bir görüntü herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Fotoğraftaki Ukrayna askerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği şoke etti.
Rusya'nın Ukrayna işgali 10'uncu gününde devam ederken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde Ukraynalıların direnişi sürüyor. Ukrayna-Rusya savaşı yabancı gazeteciler dışında, Türk meslektaşlarımız tarafından da sıcak bölgede takip ediliyor.
Putin'in ikizi gibi
Kiev'de bulunan Show Haber Editörü Cem Tekel, sosyal medya hesabından gelişmeleri anbean Türk takipçileriyle paylaşıyor. Tekel'in yayınladığı bir fotoğraf karesi ise, oldukça dikkat çekici. Ukrayna askerlerinin Kiev'i sokak çatışmalarına hazırladığı bir anı Twitter'a yükleyen Tekel'in o fotoğrafında, Ukraynalı askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği olay oldu.