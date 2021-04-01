Dünyayı kasıp kavuruyor... Merkez Bankası'ndan dijital para hamlesi!

Merkez Bankası Dijital Para Ar-Ge projesi başlatarak, pilot uygulama için hazırlıklara başladı.

İnovasyon genel müdürlüğü kuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2020 yıllık raporunda finansal inovasyon alanında yapılan çalışmalar anlatıldı. Merkez Bankası’nda geçen yıl dijital para, blokzincir, makine öğrenme, yapay zekâ gibi merkez bankacılığının ve finansal sistemin geleceğini etkileyecek yenilikçi teknoloji alanlarında çok boyutlu araştırma faaliyetleri yürütmek üzere İnovasyon Genel Müdürlüğü kuruldu. Finansal İnovasyon Genel Müdürlüğü, bünyesinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile söz konusu teknolojilerin merkez bankacılığını ilgilendiren boyutlarına ilişkin kurumsal kapasite oluşturuldu.

Etki analizi yapılacak

“Dijital Para Ar-Ge Projesi” kurgulanarak, 2020 yılı içinde dijital para konusunda yoğun araştırma geliştirme faaliyetleri başlatıldı. Projenin amacı, bir konsept olarak dijital paranın MB tarafından ihraç edilebilirliğini farklı senaryolar altında incelemek, test etmek ve araştırma geliştirme faaliyetlerini hayata geçirmek olarak sıralandı. Yıllık raporda verilen bilgiye göre Ar-Ge projesi sonucunda, dijital paranın sahip olabileceği farklı özelliklerin tespiti, bu özelliklerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilecek etkilerin analizi, teknolojik gereksinimlerin tespiti ve mevcut teknolojilerin bu gereksinimleri ne kadar karşılayabildiğinin anlaşılması mümkün olabilecek.

Yürütülen proje kapsamında, Merkez Bankası’nda taraflar arasında aktarılabilen bir dijital paraya ilişkin kavramsal ispat çalışması yapıldı.

Dijital pararın kullanılabilirliliği test edilecek

Kavramsal ispat çalışması ile elde edilen deneyim sonucunda “Dijital Para Ar-Ge Projesi” kapsamında pilot uygulama çalışmasının yapılması mümkün hale geldi. Ar-Ge projesi kapsamında yapılacak birinci aşama pilot uygulamaya ilişkin hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Pilot uygulama ile dijital paranın gerçek hayatta kullanılabilirliğine ilişkin senaryolar test edilerek, dijital paranın tasarımına ilişkin daha kapsamlı bulgular elde edilecek.

Makine öğrenmesi okulu tasarlandı

Yıllık raporda verilen bilgiye göre küresel boyutta etkinliği artan dijitalleşmeyle avantaja dönüşen yeniliklerden daha etkin yararlanmak üzere çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda makine öğrenmesi ve veri bilimi konularında temel kavramlar ve kullanılan araçlar hakkında pratik bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla makine öğrenmesi okulu tasarlandı ve okul kapsamında kurum içi katılımcılara yönelik eğitimlere başlandı.

Okulun makine öğrenmesi alanında uygulamalı çalışmalara altyapı oluşturacak ilk iki girişimi olan “Python ile Programlamaya Giriş” ve “Veri Bilimine Giriş” eğitimleri yapıldı.