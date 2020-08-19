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Dünya Dünyayı karıştıran olay! Rus istihbarat başkanın uçağı o ülkede
Dünya

Dünyayı karıştıran olay! Rus istihbarat başkanın uçağı o ülkede

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başlayan protesto gösterileri devam ederken, gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandır Bortnikov’un uçaklarından biri Belarus'un başkenti Minsk'e gitti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:29:00 -
Dünyayı karıştıran olay! Rus istihbarat başkanın uçağı o ülkede

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası başlayan gösteriler, hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın gözünü diktiği ülkede protestolar sürerken beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandır Bortnikov’un kullandığı özel uçaklardan biri olan 214 PU tipi uçak, dün akşam saatlerinde Moskova'dan kalkarak Belarus'un başkenti Minsk'e indi.

İki Rus askeri uçağı Minsk'e gitmişti

Öte yandan geçen hafta da Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 askeri uçak Minsk'e gitmişti. Uçaklarda Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı üst düzey yetkililerin olduğu belirtilmişti.

Tavsiye amaçlı gidiyorlar

Konuyu tartışan Rus uzmanlar, Belarus'a giden Rus asker ve istihbaratçıların Belarus'taki gösteriler konusunda Belarus yönetimine tavsiye verme amaçlı olduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, görüşmesi sonrası Lukaşenko, us kuvvetlerinin, Belarus yönetiminin ilk çağrısıyla Belarus’a gireceğini duyurmuştu.

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