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Dünyayı bekleyen tehlike! Yok olacak

İklim değişikliğinin hızlanması dünya için büyük tehlike arz ediyor. Kanada'da yapılan bir araştırma, üç ayrı eyalette yoğun olarak bulunan buzulların önemli kısmının 50 yıl içinde yok olacağını ortaya koydu.

28 Aralık 2018 Cuma 06:47
Dünyayı bekleyen tehlike! Yok olacak

Alberta Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Zac Robinson ve British  Columbia eyaletindeki Simon Fraser Enstitüsü Ekoloji Uzmanı Prof. David Hik  tarafından Kanada Dağcılık Kulübü adına yapılan "Kanada Dağlarının Durumu" adlı  araştırmaya göre, Alberta, Yukon ve British Columbia eyaletlerindeki buzulların  yüzde 80’i 50 yıl içinde eriyecek.

Araştırmaya göre iklim değişikliği beraberinde, Alberta, British  Columbia ve Yukon'daki buzulların beklenenden daha hızlı erimesi, su  seviyelerinin yükselmesi ve çöllerin oluşması tehdidini de getiriyor.

Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’e konuşan David Hik, üç  eyaleti kapsayan bölgenin, küresel ısınmanın en sıcak noktalarından biri olduğuna  işaret ederek, buzullardaki değişimin büyüklüğünün çarpıcı boyutlara ulaştığını  kaydetti. Alberta’daki Banff Ulusal Parkı'nın bir parçası olan Rocky  Dağları'ndaki Peyto Buzulu kütlesinin yaklaşık yüzde 70'inin eridiğini anlatan  Hik, “küçük bir buzul ama gördüklerimizin tipik bir örneği” dedi.

Araştırmada incelenen bölgenin, Antarktika ve Grönland'daki buzulların  dışında dünyadaki diğer buzullardan daha büyük bir alanı kapsadığına dikkati  çeken David Hik, erime oranlarının Avrupa Alpleri'nde ve And Dağları'nda  görülenlerle benzeştiğini kaydetti. 

Buzullar eridikçe kuraklık tehlikesi de artıyor 

Prof. David Hik, "Buzullar geri çekildikçe, daha fazla su yokuş aşağı  akar ancak buz tabakaları ne kadar fazla çekilirse orada o kadar az su akar ve  daha sonra alan kurumaya başlar. Yukon'daki Kluane Nehri gibi yerlerde çok fazla  toz var çünkü nehrin içinden aktığı vadi esasen kuruyor. Bölgede katabatik  rüzgarlar olarak adlandırdığımız buzuldan çıkan rüzgarlar oldukça kuvvetli ve  kurumuş dere yataklarından çıkan tozu daha da kuvvetli üflüyor. Bu toz ağaçlara  ve bitkilere yerleşerek ve fotosentezi azaltarak bitki örtüsü için hayatın  devamına engel bir sorun haline geliyor" dedi. 

Daha az kar, daha hızlı erime demek 

Alberta Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Zac Robinson ise ısının  artmasıyla Rocky Dağları'ndaki bazı büyük buz kapaklarının parçalanmasının devam  edeceğini söyledi.

Buzulların devamının, kışın karla yeni katmanların birikmesine bağlı  olduğunu ifade eden Robinson, ancak bu katmanların ertesi yaz tamamen erimemesi  gerektiğine işaret etti. Robinson, hızlı ısınma, daha az kar yağışı ve hızlı bir  eriyik kombinasyonunun, buzulların uzunluk ve hacim olarak çekilmesine neden  olduğunu söyledi. Dağların değişim nöbetleri olarak kabul edildiğini, çünkü iklim  değişikliklerine hızlı ve yoğun bir şekilde yanıt verdiklerini belirten Robinson,  "Dağlar geleceğe önemli bir bakış açısı veriyor ve bize sırada ne olacağını  gösterebilir" ifadesini kullandı.

Robinson, dağ buzullarının ısınmaya karşı hassasiyetleri göz önüne  alındığında en eski ve en dramatik buz kaybının belirtilerini gösterdiğini ve  Yukon'daki St. Elias Dağları'nın en yüksek oranda buz kaybettiğini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 06:47
  1. kanada
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