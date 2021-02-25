Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi
Rus silah üretcisi Kalaşnikov tarafından AK-47'nin yeni versiyonu AK-19 saldırı tüfeği, ilk kez yurtdışında Abu Dabi'deki fuarda tanıttı.
Kalaşnikof firmasının yeni saldırı tüfeği AK-19'u yurtdışında ilk kez IDEX-2021 fuarında tanıtıldı.
Yeni silahın, Orta Doğu ülkelerinde yaygın olan NATO standardı 5.56x45 mm mühimmat kullanımı için dizayn edildi.
Kalaşnikof endişesinin genel müdürü Dmitry Tarasov , yeni Rus makineli tüfeğinin tamamen dış pazara yönelik olduğunu söyledi. Şirket, geliştirmenin yabancı ortakların ilgisini çekeceğinden emin.