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Teknoloji Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi
Teknoloji

Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi

Rus silah üretcisi Kalaşnikov tarafından AK-47'nin yeni versiyonu AK-19 saldırı tüfeği, ilk kez yurtdışında Abu Dabi'deki fuarda tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 21:36:00 -
Dünyayı AK-47 ile kana bulayan Rusya'nın yeni silahı pazara girdi

Kalaşnikof firmasının yeni saldırı tüfeği AK-19'u yurtdışında ilk kez IDEX-2021 fuarında tanıtıldı.

Yeni silahın, Orta Doğu ülkelerinde yaygın olan NATO standardı 5.56x45 mm mühimmat kullanımı için dizayn edildi.

Kalaşnikof endişesinin genel müdürü Dmitry Tarasov , yeni Rus makineli tüfeğinin tamamen dış pazara yönelik olduğunu söyledi. Şirket, geliştirmenin yabancı ortakların ilgisini çekeceğinden emin.

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