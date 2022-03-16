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Dünya Dünyaya "son dakika" koduyla servis ettiler! Rusya'dan büyük kalleşlik
Dünya

Dünyaya "son dakika" koduyla servis ettiler! Rusya'dan büyük kalleşlik

Avrupa'nı göbeğinde Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, ait savaş uçakları, Mariupol şehrinde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladı. Kan donduran gelişmeyi ajanslar, 'son dakika' koduyla dünyaya servis etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:00:00 -
Dünyaya "son dakika" koduyla servis ettiler! Rusya'dan büyük kalleşlik

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından 21. günde de çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. İki tarafından askeri kayıplar verdiği savaşta çocuklar da dahil olmak üzerek çok sayıda sivil şimdiye kadar hayatını kaybetti.

Sivillerin saklandığı tiyatro binası bombalandı

Savaşın çirkin yüzü bu kez kendini Mariupol şehrinde gösterdi. Mariupol Belediye Meclisi, Rus uçaklarının şehirde yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro binasını bombaladığını bildirdi.

400 sivili rehin aldılar

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, gün içinde yaptığı açıklamalarda Rus güçlerin Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tuttuğunu da duyurdu. Vereşuk, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.

Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, "Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor." bilgisini paylaştı.

Mariupol'da 2 bin 500'den fazla sivil öldü

Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

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