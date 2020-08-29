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Dünya Dünyaya duyurdular! Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal İsrail kararı
Dünya

Dünyaya duyurdular! Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal İsrail kararı

ABD'nin kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini dünyaya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 13:19:00 -
Dünyaya duyurdular! Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal İsrail kararı

Son dönemlerde Türkiye'ye karşı hamleleriyle öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Orta Doğu'daki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal etti.

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi İsrail ile ilişkilerini derinleştirmeye devam ediyor.

2020 yılının 13 Ağustos'unda Tel Aviv yönetimi ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşma sağladıklarını açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri, bugün ise İsrail'e uyguladıkları "ekonomik boykotu" iptal ettiklerini duyurdu.

Dubai basını, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid el-Nehyan'ın İsrail yönetimi ile mali ve ticari anlaşmaların yapılmasına izin veren bir kararname imzaladığını duyurdu.

Kararnamenin, 'ikili ilişkilerin kurulması için iş birliğini destekleme' amaçlı olduğu kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlamaşması

Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ile yapılan söz konusu anlaşmayla Orta Doğu'da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Dubai ve Tel Aviv yönetimlerinin anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak tanımlamıştı.

Sözde anlaşmayla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise; "iki devletli çözümü yok etme" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

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