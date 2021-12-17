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Gündem Dünya’ya çarpması en muhtemel göktaşı tespit edildi
Gündem

Dünya’ya çarpması en muhtemel göktaşı tespit edildi

Avrupa Uzay Ajansı(ESA) tarafından, Dünya’ya çarpma riski en yüksek göktaşının tespit edildiği açıklandı. Göktaşının çapının 50 metre olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 10:53:00 - 2021-12-17 10:54:09
Dünya’ya çarpması en muhtemel göktaşı tespit edildi

Avrupa Uzay Ajansı, gezegene çarpma riski bulunan ve Dünya'nın yakınında olan gök cisimlerinin listesini tutuyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) görevli araştırmacılar, Dünya'ya en fazla çarpma riski bulunan göktaşını açıkladı.

28 Ağustos 2021'de tespit edilen ve 2021 QM1 adı verilen göktaşı, 1302 nesnenin bulunduğu risk listesinde ilk sıradada yer alıyor.

2021 QM1, listenin başında olmasına rağmen çok az bir risk teşkil ediyor. Söz konusu göktaşının en yüksek risk taşıdığı tarih, 2 Nisan 2052 olarak belirlendi. Ancak bu tarihte de cismin Dünya'ya çarpma olasılığı 3 bin 322'de bir.

Üstelik bilim insanları, çapı yaklaşık 50 metre olan göktaşının çarpışma durumunda bile çok fazla zarara neden olmayacağını söylüyor.

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