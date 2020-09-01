Dünyanın oluşum sırasında büyük bir su kitlesine sahip olduğu keşfedildi

Fransa Lorraine Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, dünyanın oluşumu üzerine gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu dünyanın oluşumu sırasında sanıldığı gibi kuru olmadığını ve okyanusları üç kez dolduracak kadar büyük bir su kütlesine sahip olduğunu keşfetti.

13 farklı göktaşı incelendi

Çalışma kapsamında, araştırmacı Laurette Piani ve ekibi, dünyanın önceki hali olarak inandıkları 'enstatit kondrit' isimli 13 farklı göktaşı üzerinde çeşitli incelemeler gerçekleştirdi. İncelemeler sonucu, söz konusu göktaşlarının aslında kuru olmadığı ve kayaların ağırlık olarak yüzde 0,08 ila 0,54 oranında hidrojen içerdiği sonucuna ulaşıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laurette Piani, bu tür meteorların dünyanın nasıl oluştuğunu anlamada en önemli kaynaklardan bir tanesi olduğunu ve bu göktaşları üzerinde gerçekleştirdikleri incelemelerin çok değerli olduğunu söyledi. Piani, suyun dünyanın oluşumundaki temel yapı taşlarından bir tanesi olabileceğini savundu.

Ayrıca Piani, dünyanın enstatit kondrit meteorları sayesinde oluşmuş olması ihtimalleri üzerinde durduklarını belirterek, bu durumda bugünkü okyanusları 3 kez dolduracak kadar suyun dünyanın oluşumu sırasında var olabileceğini ifade etti.