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Teknoloji

Dünyanın ilk üç boyutlu biyonik gözü geliştirildi!

Bilim insanları, görme engelli kişilere umut olması amacıyla dünyanın ilk üç boyutlu gözünü geliştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 22:06:00 -
Dünyanın ilk üç boyutlu biyonik gözü geliştirildi!

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, görme yetilerini kaybeden veya doğuştan görme engelli olan insanlara umut olması amacıyla dünyanın ilk üç boyutlu biyonik gözünü geliştirdiklerini açıkladı.

Bilim dergisi Nature'de yayınlanan çalışma kapsamında, geliştirilen 'Elektrokimyasal Göz' isimli dünyanın ilk 3D biyonik yapay gözünün normal yapay gözler gibi bir görüntü sensörü kullanmadığı, içbükey bir eğriye sahip gerçek bir retinadan modellendiği belirtildi.

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