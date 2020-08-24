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Dünya Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu
Dünya

Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yönelik tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 07:25:00 -
Dünyanın gözü kulağı ondaydı! Trump tarihi gelişmeyi duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, plazma tedavisinin koronavirüse yakalanan hastalar için ümit olacağını paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde plazma bağışı yapma çağrısı yapan Trump, ‘Böylelikle birçok hayat kurtarılacak’ demişti.

Tedavi yöntemini tarihi bir adım olarak yorumlayan Trump, yakın zamanda koronavirüs aşısı ile de benzer bi müjdeyi verebileceklerini söyledi.

FDA Direktörü Stephen Hahn ise tedavinin umut verici bir gelişme olduğunu kaydetti.

FDA yetkilisi Scott Gottlieb, plazma tedavisini ülke geneline yayacaklarını belirtti.

Koronavirüs bilançosu ağır

Koronavirüsün en sarsıcı şekilde vurduğu ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçti.

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