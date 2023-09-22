  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Dünyanın en zehirlisi! Sinir hücrelerini bitiriyor: Bu kez Sivas'ta ortaya çıktı...
Yerel

Dünyanın en zehirlisi! Sinir hücrelerini bitiriyor: Bu kez Sivas'ta ortaya çıktı...

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:37:00 -
Dünyanın en zehirlisi! Sinir hücrelerini bitiriyor: Bu kez Sivas'ta ortaya çıktı...

‘Argiope lobata’ bu kez Sivas’ta ortaya çıktı. Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan Güney Nair, ailesi ile doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre yürüyüş yapan Nair, yerde büyük bir örümcekle karşılaştı. Ne tür bir örümcek olduğunu bilmeyen Nair, örümceğin fotoğraf ve videosunu kayda aldı. Bir süre gözlemlenen örümcek daha sonra gözden kayboldu. Nair eve geldiğinde örümcek hakkında araştırma yaptı. Yaptığı araştırmada bu örümceğin daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir ve Malatya gibi illerde ortaya çıkan ‘Argiope lobata’ isimli örümcek olduğunu öğrendi. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.

“DİKKAT ÇEKİCİYDİ”

Güney Nair, örümceğin dikkat çekici olduğunu belirterek, “Oğlum ve eşimle doğa yürüyüşü yaptığımız bir sırada yerde büyük bir örümcek fark ettik. Dikkat çekiciydi. Fotoğraf ve videosunu çektik. Eve geldiğimde küçük bir literatür çalışması yaptığımızda bu örümcek türünün argiope lobata olarak adlandırılan son derece zehirli bir tür olduğunu, ülkemizde nadiren görüldüğünü ve son zamanlarda Eskişehir ve Malatya’da da gözlemlendiğini öğrendim. Yurttaşlarımızın uyarıldığını öğrenince her ne kadar akademik anlamda uzmanlık alanımız olmasa da sorumlu yurttaşlar olarak çevremizde yaşayanların zarar görmemesi düşüncesiyle bu örümcek hakkında ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirme gereği duyduk” dedi.

Evde örümcek neden olur? İşte örümceklerden kurtulmanın yolu
Evde örümcek neden olur? İşte örümceklerden kurtulmanın yolu

Kadın - Aile

Evde örümcek neden olur? İşte örümceklerden kurtulmanın yolu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en zehirlilerinden! O örümcek Türkiye'de görüldü
Dünyanın en zehirlilerinden! O örümcek Türkiye'de görüldü

Yaşam

Dünyanın en zehirlilerinden! O örümcek Türkiye'de görüldü

Tarlasında buldu! Hakkında öğrendikleri şoke etti
Tarlasında buldu! Hakkında öğrendikleri şoke etti

Gündem

Tarlasında buldu! Hakkında öğrendikleri şoke etti

Bir ilde daha ortaya çıktı! Bu örümcek özelliğini duyanları ürkütüyor!
Bir ilde daha ortaya çıktı! Bu örümcek özelliğini duyanları ürkütüyor!

Yerel

Bir ilde daha ortaya çıktı! Bu örümcek özelliğini duyanları ürkütüyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23