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Dünya 2024'te dünyanın en yoğun havalimanları... Listede bakın hangi ülkeler var!
Dünya

2024'te dünyanın en yoğun havalimanları... Listede bakın hangi ülkeler var!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 15:57:00 - 2024-04-22 17:05:47
2024'te dünyanın en yoğun havalimanları... Listede bakın hangi ülkeler var!

Havalimanları ilişkin dikkat çeken haber geldi! Havalimanları, yaz tatili sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yılın en yoğun dönemine girmeye hazırlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde...

Time Out dergisinin haberine göre, OAG Aviation Worldwide bu yıl dünyanın en yoğun havalimanlarını araştırdı. Şirket, 2023'e göre bu ay kalkış yapması planlanan en fazla dolu koltuğa sahip havaalanlarını belirlemek amacıyla uçuş planlama verilerini inceledi. Listede nisan ortasına kadar şu havalimanları yer alıyor:

Dünyanın en yoğun havalimanları listesinde ilk sırada, Nisan ayı boyunca uçuşları için ayrılan toplam 5 milyon 207 bin 792 koltukla ABD'nin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

İkinci sırada, Nisan ayı boyunca uçuşları için ayrılan toplam 4 milyon 879 bin 128 koltukla Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

Üçüncü sırada, Nisan ayı boyunca uçuşlarına ayrılan toplam 4 milyon 460 bin 693 koltukla Japonya'nın Tokyo kentindeki Tokyo Uluslararası Havalimanı yer alıyor.

Dördüncü sırada, Nisan ayı boyunca uçuşlarına ayrılan toplam 4 milyon 253 bin 739 koltukla İngiltere'nin Londra Heathrow Uluslararası Havalimanı yer alıyor.
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Beşinci sırada, Nisan ayı boyunca uçuşlarına ayrılan toplam 4 milyon 110 bin 577 koltukla Amerika'nın Dallas kentindeki Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı yer alıyor.

Altıncı sırada yer alan İstanbul Uluslararası Havalimanı, Nisan ayı boyunca uçuşlarına ayrılan toplam 4.007.397 koltukla İstanbul'da yer alıyor.

Yedinci sırada, Nisan ayı boyunca uçuşları için ayrılan toplam 4.004.202 koltukla Çin'in Guangzhou kentindeki Guangzhou Baiyun Uluslararası Havaalanı yer alıyor.

Sekizinci sırada, Nisan ayı boyunca uçuşları için ayrılan toplam 3 milyon 992 bin 502 koltukla Amerika'nın Denver kentindeki Denver Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

Dokuzuncu sırada, Nisan ayı boyunca uçuşları için ayrılan toplam 3 milyon 858 bin 108 koltukla Amerika'nın Chicago kentindeki Chicago Uluslararası Havalimanı yer yer alıyor.

Onuncu sırada, Nisan ayı boyunca uçuşları için ayrılan toplam 3 milyon 851 bin 669 koltukla Çin'in Şangay kentindeki Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı bulunuyor.

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