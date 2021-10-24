Dünyanın en yaşlı maymunu öldü

Dünyanın en yaşlı Diana maymunu olarak bilinen ve Japonya'da korunan "Washington" öldü.

Ağustos 1982'de ABD'nin Oklahoma eyaletinde doğan erkek primat, 1984'te kuzeydeki Hokkaido eyaletinin Sapporo kentine getirilmişti.

Bir süredir görüş kaybı yaşayan ve güçten düşen Washington'un ölümünün "doğal ölüm" olduğu kaydedildi.

13 yavrusu oldu

O yıldan bu yana Sapporo Maruyama Hayvanat Bahçesinde yaşayan maymun, nesli tükenmekte olan türünün korunması için 13 yavrunun doğmasına katkı bulunmuştu.

Koruma altındaydı

Batı Afrika'ya özgü Diana maymunlarının en yaşlı üyesi "Washington" nesli tükenme tehdidi olmasından ötürü koruma altında yaşıyordu.

39 yıl yaşadı

39 yaşındaki maymunun 22 Ekim'e kadar yemek yemeyi sürdürdüğü, 23 Ekim'de ise Maruyama Hayvanat Bahçesinde öldüğü bildirildi.