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Teknoloji

Dünyanın en küçük motoru geliştirildi

Bilim insanları, sadece 16 atomdan oluşan dünyanın en küçük motorunu geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 05:52:00 -
Dünyanın en küçük motoru geliştirildi

İsviçre'den bilim insanları, yürüttükleri çalışmalar sonucu hareketli ve sabit kısımlardan oluşan dünyanın en küçük motorunu geliştirdi. Geliştirilen yeni motorun sadece 16 atomdan oluştuğu belirtildi.

Yeni motorun termal veya elektrik enerjisinden güç alabildiğini belirten bilim insanları, elektrik enerjisinin motorun çalışmasında daha yararlı olduğunu tespit etti.

Yapılan denemelerde, motorun hareketli kısmının oda sıcaklığında ileri ve geri hareket ettiği gözlemlendi. Ancak bir elektron tarama mikroskobu kullanılarak motora bir elektrik akımı verildiğinde motorun hareketli kısmı yüzde 99 kararlılıkla tek bir yönde döndüğü belirtildi.

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