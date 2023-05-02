Dünyanın en iyi dron pilotları İstanbul’da yarıştı

STM açıklamasına göre, TEKNOFEST kapsamında, STM’nin 5 yıldır yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup (WDC) heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşandı. World Drone Cup 2023, Rusya’dan Hollanda’ya, Çin’den İspanya’ya, ABD’den İsviçre’ye kadar 28 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Geçen yıl Türkiye Drone Şampiyonası’nda dereceye giren Atakan Mercimek ve Burak Mercimek kardeşler ise WDC-2023’de Türkiye’yi temsil etti. WDC’de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele etti.