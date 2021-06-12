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Otomotiv Dünyanın en hızlı aracı tanıtıldı! 0'dan 100'e...
Otomotiv

Dünyanın en hızlı aracı tanıtıldı! 0'dan 100'e...

Dünyanın en hızlı aracı olan Tesla Model S Plaid görücüye çıktı. Araç 0'dan 100 km hıza 2 saniyenin altında ulaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 09:13:00 -
Dünyanın en hızlı aracı tanıtıldı! 0'dan 100'e...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geliştirdiği araçlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, üzerinde çalıştığı Model S Plaid ile yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Tesla'nın şirket içi verilerine göre, 620 kilometreden fazla menzile sahip olan Model S Plaid, 0'dan 100 kilometre hıza 1.99 saniyede ulaşıyor. Bu veriler, Tesla Model S Plaid'i dünyanın hızlı seri üretim aracı yapıyor.

Musk tanıttı

Tesla CEO’su Elon Musk, Model S Plaid isimli “en hızlı elektrikli otomobili” tanıttı. Kaliforniya Fremont’taki şirketin fabrikasında düzenlenen etkinlikte konuşan Musk, araç ile ilgili bilgileri paylaştı.
Tesla'dan yapılan açıklamada, otomobilin tam şarjla yaklaşık 820 kilometre yol yapabildiği ve saatte 320 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedildi. Aracın elektrikli motorundan ürettiği güç ise 1020 beygir olarak açıklanmıştı.

Musk, “Neden bu kadar deli hız yapan bir araç yaptık? Çünkü bu sürdürülebilir enerjinin geleceği için çok önemliydi. Bir elektrikli aracın en iyi otomobil olduğunu göstermek zorundaydık.” dedi.

130 bin dolar

Musk’ın “İşte ben buna sınırları zorlayan fizik mühendisliği derim” diyerek tanıttığı aracın fiyatı 130 bin dolar olarak açıklandı.

Elon Musk, aracın kabin içindeki eğlence sisteminin “PlayStation5 seviyesinde” olduğunu söylerken, aracın ses sisteminin bir sinema salonu kalitesinde hissettirdiğini vurguladı.

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Yorumlar

B.b

bu musk mudur, kask mıdır ?zaten insanlarda şuur diye birşey kalmadı teknoloji manyağı oldular şimdi bununla fukara sümüğü gibi yapışırlar.birde kazıyacak da icat edinki saniyede oradan kazıması seri olsun .bizler de birilerini saniyeler içinde parlatmaya çok meraklıyız ....
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