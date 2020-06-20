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Teknoloji

Dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı geliştirildi

Honeywell isimli bir teknoloji şirketi, 64 kuantum hacme sahip dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 22:34:00 -
Dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarı geliştirildi

Honeywell isimli bir teknoloji şirketi, dünyanın en yüksek performans özelliğine sahip kuantum bilgisayarını geliştirdiğini duyurdu. Geliştirilen yeni kuantum bilgisayarın 64 kuantum hacmine sahip olduğu ve gücünü yüksek kuantum hacminden aldığı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kuantum bilgisayarlar için çalışmalara devam edileceği ve önümüzdeki beş yıl içerisinde kuantum hesaplama gücünün 10 kat artırılacağı bilgilerine yer verildi.

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