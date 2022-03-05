Dünyanın en büyük uçağıydı, Ukrayna'da imha edilmişti! Antonov An-225 bakın ne hale gelmiş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. günde devam ediyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un fabrika havaalanı olan Kiev Gostomel Havalimanı da çatışmalardan etkilendi. Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov AN-225 Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa kurban gitti.

25-26 Şubat tarihinde yaşanan çatışmalar sırasında vurulan uçağın yandığı sırada çekilen görüntü ortaya çıkmıştı.

Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında bulunduğu hangar isabet alan Antonov AN-225'in enkaz görüntüleri ortaya çıktı.

Antonov AN-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.

Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle "En Büyük Kalkış Ağırlığı" alanında dünyanın en büyük uçağı.

İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmişti.

Dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Sovyetler Birliği döneminde ilk olarak uzay mekiği taşıyıcısı olarak düşünülmüştü. Sovyetlerin dağılmasıyla bu proje sona ermişti. 2000 yılında bu yana An-225 kargo uçağı olarak kullanılıyordu.

En büyük kalkış ağırlığı alanında dünyanın en büyük uçağıydı. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyüktü.