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Dünyanın en büyük 4. telefon markası Türkiye pazarına girdi

Dünyanın en büyük 4. telefon markası olarak gösterilen Çin merkezli OPPO, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak başladı.

25 Aralık 2018 Salı 19:02
Dünyanın en büyük 4. telefon markası Türkiye pazarına girdi

Çinli akıllı telefon markası OPPO, Türkiye'deki teknolojiseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyasının yükselen yıldızlarından olan ve 35 ülkede operasyonu bulunan şirketin, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak başladığı açıklandı. İstanbul Ataşehir'de OPPO Türkiye ofisini açan marka, fark oluşturan akıllı telefon modelleriyle sektöre yön vermeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük dördüncü telefon markası

OPPO, ABD merkezli araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından 2017 yılında dünyanın en büyük dördüncü telefon markası olarak gösterildi.

OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu

Akıllı telefon teknolojilerine küresel oyuncularından OPPO'nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu.

Önde gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Weijian Zhou, OPPO'nun Türkiye pazarındaki büyümesine liderlik edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:02
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Huawei
  4. Ataşehir
  5. OPPO
  6. OPPO Türkiye

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