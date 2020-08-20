Dünyanın en büyüğü için Antanov'dan Türkiye tarihi teklif: Beraber üretelim

Türkiye ile yakın ilişkileri olan Ukrayna’dan Ankara’ya ‘birlikte uçak üretelim’ teklifi geldi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı üreticisi Antanov, Türkiye ile çalışmak istediğini duyurdu. Konuya ilişkin CNN Türk’e konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela, ‘Türkiye ile Ukrayna arasında arasında projeleri genişletmek istiyoruz. Bizim uçak üretimi yapan Antanov şirketimiz var. Türkiye’ye öneri yaptık. Yani uçakları sadece satmak istemiyoruz. Ortaklık teklif ediyoruz’ dedi.

Şirketin CEO’su Oleksandr Los, Ankara ile Kiev arasındaki üretim temasları için Türkiye'ye geldi. Yapılan görüşmede ise ortaklık detayları ele alındı.

Görüşmelerin ardından iki ülke ve Antanov yetkililerinin önümüzdeki hafta tekrardan bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Görüşmenin Türkiye’de yapılacağı öğrenildi.