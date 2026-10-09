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Gündem Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İlçeleriyle, köyleriyle Kırklareli'nde yaşayan bütün vatandaşlarımı yürekten selamlıyorum. Kırklareli'nin güzel insanlarına, bizi hasretle bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Çok önemli bir projenin açılışını yapmak için sizlerle birlikteyiz. Heyecanımızı bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin şehrimize, Trakya bölgemize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımın milletimizin hizmetine sunulmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalarımıza, işçisinden mühendisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. İsmini burada sayamadığım her bir emek sahibini gönülden tebrik ediyorum.

ULAŞIM 4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Biliyorsunuz Halkalı-Kapukule hızlı tren hattı 229 km uzunluğuyla ülkemize vizyon katacak projelerinden biridir. Çift hatlı, elektrikli sinyalli olarak inşa edilmiştir.

Tekirdağ'ı Kırklareli'ne ve Edirne'yi hızlı tren ağına dahil ederek Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz.

Halkalı Kapıkule hattı yolcu taşıma süreci 4 saatten 1 saatten 30 dakikaya düşecektir. Yük taşıma süresi ise 3 saatten 30 dakikaya düşecektir. 

Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süreci hızlanacak. Ticaret ve turizm daha da hareketlenecek. Şehirleri değil Trakya ve Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak. 

Ayrıntılar geliyor... 

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