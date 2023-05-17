  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yardımların depremzedelerin yüzüne vurulmasını İmamoğlu böyle toparlamaya çalıştı: Özel ekmek de yolladık, üzümlü

Eski istihbaratçıdan bomba Kılıçdaroğlu iddiası! Seçimden sonra...

Davutoğlu’nun gazetesinde olay yazı! Ahmet Bey kafayı yiyecek

Sen ne yaptın bacım böyle! Esra Elönü, öyle bir söz söyledi ki...

Rusya'dan dünyayı etkileyecek petrol ve gaz açıklaması

Bunların yaptığını gâvur yapmaz! Bu, gazetecilik değil nefret kusmuğu

AK Parti’den flaş seçim hamlesi! Böyle duyurdu

Petrol aramada beklenmedik karar: Yapay zeka ile aranacak, resmen süresi düşecek! Ters köşe...

Depremzedelere yönelik hakaret içerikli video çekmişti! O kadın hakkında karar

Terör örgütü PKK’dan ittifak açıklaması: 'Kılıçdaroğlu ile olan ittifakımız sürecek'
Dünya Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür
Dünya

Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-05-17 20:59:00 -
Dünyanın beklediği haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde çözülen tahıl sorununa ilişkin açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım." dedi.

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere, 60 gün daha uzatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Girişimin 18 Temmuz'a kadar uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, "Girişimin devamı dünya için iyi haber." değerlendirmesini yaptı.

Guterres, girişime ilişkin bazı sorunların sürdüğünü, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin bu konuları görüşmeye devam edeceğini bildirdi. Girişimi iyileştirmek, genişletmek ve uzatmak için kapsamlı anlaşma sağlanmasını umut ettiğini vurgulayan Guterres, müzakereleri olumlu bir havada yürüten taraflara teşekkürlerini iletti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi için BM ile koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine çabaları için minnettarım." dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki mutabakat zaptının öneminin çok açık olduğuna işaret eden Guterres, "Bu anlaşmalar, küresel gıda güvenliği için önem taşıyor. Ukrayna ve Rus ürünleri dünyayı doyuruyor. Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde 30 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşti." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Guterres, dünya genelinde hayat pahalılığın sürdüğü bu dönemde gıdanın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasının önem taşıdığına işaret etti.

Girişim sayesinde son bir yılda pazarın daha istikrarlı hale geldiğini ve küresel gıda fiyatlarının yüzde 20 azaldığını belirten Guterres, "Girişim, aynı zamanda en karanlık anda bile umut ışığı olduğunu ve herkese fayda sağlayabilecek bir fırsat bulunabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzatmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve BM teknik heyetleri mayısın başında İstanbul'da görüşürken, 10-11 Mayıs'ta da ülkelerin savunma bakan yardımcılarının katılımıyla dörtlü formatta bir araya gelinmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dörtlü formattaki toplantılara yönelik değerlendirmesinde, "İstanbul'daki toplantı olumlu geçti. Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." ifadesini kullanmıştı.

30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı.

Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23