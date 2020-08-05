Dünyadan Lübnan'a destek mesajları

Lübnan'ın başkenti Beyrut’u savaş alanına çeviren patlamanın ardından ülkelerden peşpeşe açıklamalar geldi. Ülkelerden yapılan açıklamalarda dayanışma mesajları verilirken, LÜbnan'a başsağlığı dilenildi.

Lübnan'a destek veren ülkeler şu şekide:

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, "Lübnan halkına başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, patlamaya ilişkin taziye mesajında "korkunç saldırı" ifadesini kullandı. "Biz yardım için burada olacağız. Bu, korkunç bir saldırı gibi görünüyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, başsağlığı diledi, Lübnan halkına yardıma hazır olduklarını belirtti. "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız" mesajı verdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler, ölenlerin ailelerine, Lübnan hükümetine ve halkına taziye açıklaması yaptı, Lübnan'a destek sözü verdiklerini duyurdu. Patlamada birkaç BM personelinin yaralandığına da açıklamada yer verildi.

AB

Avrupa Birliği ülkeleri de destek ve dayanışma çağrısı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Dualarım Lübnan halkı ve Beyrut’taki trajik patlamanın kurbanlarının aileleri için. AB yardım ve destek vermeye hazırdır." dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Lübnan’a destek mesajını iletti. İngiltere Lübnan’a her şekilde destek vermeye hazırdır” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Lübnanlılara kardeşlik dayanışması gösteriyorum” ifadeleriyle desteğini dile getirdi.

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Belçika'nın Beyrut Büyükelçiliği binasının da patlamada zarar gördüğünü ve bazı çalışanların yaralandığını duyurdu.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, "Düşüncelerimiz Lübnan halkı, olayda yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle." ifadesini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin bu ülke için her türlü yardıma hazır olduğu açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Zihinlerimiz ve dualarımız Lübnan'ın büyük ve güçlü halkıyla birlikte" mesajını paylaştı.

Katar, Mısır, Ürdün, Irak ve Libya'dan da yardım teklifleri ile dayanışma açıklamaları geldi. Katar, Lübnan'a iki sahra hastanesi, Irak ise bir sahra hastanesi göndereceğini duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye, yaralılara destek mesajı yayımladı.

Arjantin, patlamada hayatını kaybedenler için Lübnan hükümeti ve halkına içten başsağlığı dileklerini iletti. Arjantin'in Beyrut Büyükelçiliği binasının da patlama nedeniyle ciddi zarar gördüğü, ancak büyükelçilik çalışanlarından ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, patlamayı "elim bir facia" şeklinde nitelendirdi, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.