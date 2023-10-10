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Gündem Dünyadaki çakallar düzeninin özeti! Mazlum nasıl zalim, zalim nasıl mazlum oluyor
Gündem

Dünyadaki çakallar düzeninin özeti! Mazlum nasıl zalim, zalim nasıl mazlum oluyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 15:25:00 -

Kana susayan terör devleti İsrail'in Filistin'deki zulmünü değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "Filistin'de yaşanılanlar, dünyadaki çakallar düzeninin bir özeti. Gerek kim zalim, kim mazlum gerekse zalim nasıl mazlum, mazlum nasıl zalim bunların hepsine bir örnek." ifadelerini kullandı.

Tüm dünya son günlerde yeniden İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor. Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık olarak savaş hali ilan etti. Terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Gazze'ye adeta ölüm yağdırıyor.

50 yılın ardından resmen savaş ilanında bulunan İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ni bombaladı. Öte yandan bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kana susayan İsrail'in zulmü Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.
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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya ilişkin önemli ifadeler kullandı:

Filistin'de yaşanılanlar, dünyadaki çakallar düzeninin bir özeti. Gerek kim zalim kim mazlum gerekse zalim nasıl mazlum, mazlum nasıl zalim bunların hepsine bir örnek. 

İslam dünyası nasıl duyarsız, nasıl birlikte hareket edemiyor? Herkes ayrı bir telden nasıl çalıyor? Dünyadaki 1,5 2 milyarlık İslam dünyası nasıl oluyor Filistin'deki zulme sessiz kalabiliyor?

Filistin'i iyi anlarsak, orayı iyi takip edersek dünyadaki o çakal düzenini de daha iyi kavramış oluruz. 

Sadece İslam dünyasının o Filistin'e sahip çıkamaması değil, öbür taraftan da İsrail'in o kadar çocuk ve kadın katletmesine rağmen Avrupa Birliği ve Amerika tarafından da desteklenmesi. O da olayın başka bir boyutu.

Bakıyorsunuz 'kadın hakları' diyorlar, 'insan hakları' diyorlar.

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